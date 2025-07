Dà Nang : le Festival du film asiatique en pleine ascension

Photo : VNA/CVN

En l’espace de quelques années, DANAFF s’est affirmé comme un rendez-vous incontournable, connaissant une montée en puissance plus rapide que prévu. "Le festival se développe plus vite que ce que nous avions imaginé, ce qui nous oblige à redoubler d’efforts pour suivre ce rythme", explique la directrice du DANAFF, Ngô Phuong Lan. Ce dynamisme s’explique par "l’adhésion croissante des professionnels du cinéma et du public", mais aussi par la qualité des films en sélection, issus principalement du cinéma d’auteur asiatique et du cinéma vietnamien contemporain. "Le nombre d’œuvres en compétition augmente chaque année, plusieurs d’entre elles sont même présentées en avant-première mondiale. Cela confirme que DANAFF est en train de se forger une véritable identité cinématographique."

Le festival se distingue par son organisation rigoureuse et son exigence d’équité dans la sélection et l’évaluation des films. Deux sections sont proposées : d’un côté, les films asiatiques à vocation artistique ; de l’autre, des productions vietnamiennes conciliant qualité et popularité. "Le jury, composé en majorité d’experts internationaux de renom, garantit une évaluation objective, sans parti pris", précise Ngô Phuong Lan. "Cela offre aux jeunes réalisateurs vietnamiens une occasion précieuse de se confronter à un regard extérieur."

Une identité propre, loin des comparaisons

Photo : VNA/CVN

Contrairement à certains festivals asiatiques célèbres, comme celui de Busan, DANAFF n’a pas vocation à copier un modèle existant. "Busan possède des atouts que nous ne pourrons jamais égaler", admet la directrice, "mais le Vietnam a aussi ses forces uniques." DANAFF entend valoriser les spécificités locales tout en s’affirmant comme un espace innovant, transparent et à but non lucratif, au service de la communauté cinématographique et du public. "Nous sommes encore en train de construire un marché du film viable au Vietnam, mais avec des initiatives comme le laboratoire de projets DANAFF’s Talent, nous soutenons les jeunes talents grâce à l’engagement de partenaires privés passionnés."

Dans un contexte où le cinéma vietnamien est largement dominé par les films commerciaux et le poids du box-office, DANAFF entend jouer un rôle d’équilibre en mettant à l’honneur des œuvres d’auteur exigeantes. "Le festival agit comme une ancre dans une industrie qui court souvent après les chiffres, rappelant l’importance des critères professionnels et artistiques", souligne Ngô Phuong Lan. Elle cite l’exemple de +Cu li ne pleure jamais+ de Pham Ngoc Lân, "primé à Berlin et sacré meilleur film asiatique à DANAFF II".

Le passé et l’avenir du cinéma asiatique

Photo : Trân Lê Lâm/VNA/CVN

L’édition 2024 propose également deux temps forts : un panorama de 50 ans de cinéma vietnamien consacré aux films sur la guerre, avec une sélection de 22 œuvres emblématiques ; et un focus sur le cinéma sud-coréen, retraçant son évolution de 1960 à nos jours, avec des chefs-d’œuvre tels que The Housemaid de Kim Ki-young. "Ce regard sur le passé inspire les jeunes cinéastes et aide à mieux comprendre les racines du succès du cinéma asiatique", explique la directrice. Elle ajoute que la réussite du cinéma coréen repose sur "une stratégie de mondialisation des valeurs culturelles nationales, une leçon précieuse pour le Vietnam et pour d’autres pays asiatiques".

Au-delà des projections, DANAFF incarne une stratégie ambitieuse de valorisation et d’internationalisation des valeurs culturelles asiatiques, et plus particulièrement vietnamiennes. Le festival se veut "une plateforme d’échanges, d’inspiration et de professionnalisation", offrant aux jeunes talents une fenêtre sur le monde et une expérience déterminante. "Voir ce +bébé+ grandir et gagner en maturité est un immense bonheur", confie Ngô Phuong Lan, avec le regard résolument tourné vers l’avenir.

Hoàng Lan/CVN