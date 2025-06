Les Vietnamiens d’Europe expriment leur attachement à la mer et aux îles du pays natal

La cérémonie de remise des prix du concours d’écriture et de dessin "Pour la mer et les îles du pays natal", destiné aux ressortissants vietnamiens et personnes d’origine vietnamienne à l’étranger, s’est tenue dans la soirée du 29 juin à Berlin.

Le jury a décerné trois premiers prix, chacun doté d’une récompense de 500 euros, à Dô Khanh Linh (Israël) pour "La valise de mon grand-père" (prose), Pham Tuân Anh (Pologne) pour "Les soldats sur l’île" (poésie), Nguyên Duy Dat (France) pour "La mer et les îles du Vietnam" (peinture).

Le jury a également attribué trois troisièmes prix, trois deuxièmes prix, ainsi que 23 prix d’encouragement.*

Photo : VNA/CVN

Cinq mois après son lancement, ce concours, organisé par le Comité de liaison des Vietnamiens en Europe "Pour la mer et les îles du Vietnam", a suscité un large engouement auprès de la diaspora, en particulier parmi ceux ayant eu l’occasion de visiter Truong Sa au cours de voyages vers les zones frontalières maritimes du pays.

Selon Bùi Thi Thu Minh, cheffe du Comité de liaison des Vietnamiens en Europe "Pour la mer et les îles du Vietnam" et présidente du Club Truong Sa en Allemagne, le concours a été largement diffusé dans plusieurs pays européens. Les œuvres soumises témoignent d’un profond attachement au territoire maritime national, d’une grande reconnaissance envers les marins, ainsi que d’un fort sentiment de fierté nationale. Nombre d’entre elles se distinguent par leur qualité, tant sur le fond que sur la forme, et révèlent l’engagement sincère de leurs auteurs.

À l’initiative de Nguyên Duy Dat, son tableau "La mer et les îles du Vietnam", vendu aux enchères immédiatement après la cérémonie, a permis de reverser les bénéfices au Fonds d’amour Truong Sa du Club Truong Sa en Allemagne, en vue d’offrir des cadeaux aux familles des soldats en poste sur les îles.

S’exprimant lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a souligné que ce concours contribuait à promouvoir le patriotisme, à raviver la fierté nationale et à rappeler le sens des responsabilités - en particulier pour la jeune génération vietnamienne - envers la Patrie et la souveraineté maritime et insulaire.

Le concours s’inscrit également dans le cadre des activités concrètes marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne.

De nombreux Vietnamiens de l’étranger, membres des clubs Truong Sa, Hoàng Sa et d’autres associations de soutien à la mer et aux îles du Vietnam, venant d’Allemagne, de République tchèque, de Pologne, du Royaume-Uni et de Belgique, ont assisté à la cérémonie.

VNA/CVN