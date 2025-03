Nord

Chemin de fer : Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, un chantier stratégique pour un développement dynamique

>> Feu vert à la politique d’investissement du projet de ligne Lào Cai - Hanoï - Hai Phong

>> L’Assemblée nationale avalise le projet de ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong

>> Un projet ferroviaire stratégique pour le Vietnam

Une phase de préparation

Le projet d'investissement pour la construction de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong a reçu l'approbation de l'Assemblée nationale le matin du 19 février. Concernant ce projet, l'étude de préfaisabilité a déjà esquissé les domaines de transfert technologique, notamment en ce qui concerne les véhicules et équipements, l'investissement dans des machines et équipements, ainsi que la production de locomotives et de wagons destinés au réseau ferroviaire national roulant à une vitesse inférieure à 200 km/h.

Photo : baodautu

Dans ce cadre, le transfert technologique en matière d'exploitation sera assuré par l'entreprise fournissant les locomotives et wagons. Pour la production et l'assemblage, le gouvernement envisage d'attribuer cette mission à des entreprises nationales capables de collaborer avec des partenaires étrangers afin d'assurer un transfert de technologie efficace.

Pham Huu Son, directeur général de Transport Engineering Design Incorporated (TEDI), chef de file du consortium de consultants réalisant l'étude de préfaisabilité du projet, a déclaré : "Avec le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse sur l'axe Nord-Sud, ce projet constitue un tremplin pour le développement de l'industrie ferroviaire et des industries de sous-traitance associées".

Premiers mouvements

Selon l’Autorité ferroviaire du Vietnam, en janvier 2025, 35 établissements participaient à l'industrie ferroviaire nationale. Ils assurent la production, l'entretien, la réparation, la fabrication de voitures et de locomotives, ainsi que l'installation d'équipements et de matériaux ferroviaires.

Cependant, l'industrie ferroviaire vietnamienne n'a pas encore reçu les investissements et le développement attendus. La plupart des véhicules, équipements, matériaux et composants destinés au secteur ferroviaire doivent encore être importés de l'étranger.

Photo : VNA/CVN

"La production annuelle de l'industrie ferroviaire atteint seulement 343 milliards de dôngs en moyenne. Cela révèle d'importants défis pour le développement du secteur, en particulier dans un contexte de forte transformation technologique induite par la 4e révolution industrielle", a souligné Trân Thiên Canh, directeur de l’Autorité ferroviaire du Vietnam.

La Compagnie nationale des chemins de fer du Vietnam (Vietnam Railways - VNR) a soumis une proposition au gouvernement visant à dynamiser l'industrie ferroviaire nationale par le biais de la création de coentreprises stratégiques avec des partenaires étrangers.

Afin de garantir la pérennité et l'attractivité de ces coentreprises, notamment auprès des leaders nationaux et internationaux de la mécanique, VNR a formulé des recommandations spécifiques. Parmi celles-ci, il est suggéré que les ministères et services compétents établissent un mécanisme de tarification avantageux pour les entités industrielles ferroviaires participant à ces coentreprises. De plus, VNR propose que l'État s'engage à assurer un volume de commandes minimal pour ces entités sur une période prédéfinie, offrant ainsi une stabilité et une prévisibilité essentielles. Enfin, pour consolider davantage le développement de ce secteur, VNR préconise l'inclusion des produits industriels ferroviaires dans la liste des produits mécaniques stratégiques couverts par le projet de loi sur la fabrication de produits industriels clés,

"Il s'agit d'une des premières étapes vers l'autonomie industrielle, avec pour ambition de devenir un fournisseur de matériaux et de composants mécaniques pour le projet de construction de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, ainsi que pour le projet de chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud et les lignes de métro urbain à Hô Chi Minh-Ville et Hanoï", a déclaré Dang Sy Manh, président du conseil d'administration de VNR.

VNA/CVN