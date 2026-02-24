Le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng à nouveau candidat au patrimoine mondial

Le Comité de gestion du Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, dans la province de Quang Tri, prépare activement son dossier pour une troisième candidature auprès de l’UNESCO, mettant l’accent sur ses critères esthétiques uniques, dans le but d’affirmer son statut de "royaume des grottes" et de promouvoir le développement d’un tourisme durable.

Il se coordonne avec les organismes compétents pour conseiller le Comité populaire de la province de Quang Tri sur les procédures à suivre pour soumettre à l'UNESCO une demande de reconnaissance en tant que réserve mondiale de biosphère, tout en élaborant et en finalisant le dossier de candidature pour la troisième fois du patrimoine mondial naturel sur la base de critères esthétiques.

L’écosystème forestier à usage spécifique du parc demeure en grande partie intact, avec un taux de couverture forestière maintenu à environ 95%. De nombreuses opérations de sauvetage d’animaux sauvages ont également été menées, avec un taux de réussite supérieur à 93%.

Parallèlement, le Comité de gestion finalise une troisième candidature du site au patrimoine mondial naturel, au titre du critère (vii) pour sa beauté et ses caractéristiques naturelles exceptionnelles, afin de renforcer le rayonnement international du site et d’établir des bases solides pour sa conservation à long terme.

De plus, le parc a mis en œuvre deux projets de recherche scientifique d’envergure provinciale et a recensé plusieurs espèces végétales et animales jusqu’alors inconnues de la science, confirmant ainsi la valeur universelle exceptionnelle de Phong Nha-Ke Bàng.

De concert avec les efforts de conservation, le comité de gestion a promu un tourisme durable en développant de nouveaux produits d’écotourisme, notamment la piste légendaire de Truong Son et la grotte du Commandement.

En 2003, l’UNESCO a inscrit le Parc national de Phong Nha-Ke Bàng au patrimoine mondial naturel. Le 3 juillet 2015, le parc a été inscrit une seconde fois sur la liste du patrimoine mondial naturel, cette fois-ci au titre de la biodiversité.

Lors de la 47e session du Comité du patrimoine mondial, tenue à Paris le 13 juillet 2015, l’UNESCO a officiellement approuvé l’extension du parc national de Phong Nha-Ke Bàng, permettant de former un bien transfrontalier parmi les plus grands systèmes karstiques tropicaux humides intacts au monde.

Le bien Parc national de Phong Nha-Ke Bàng et Parc national de Hin Nam No constitue l’un des paysages karstiques en calcaire les plus exceptionnels et intacts au monde. Ce paysage ancien abrite une remarquable diversité d’écosystèmes, allant des forêts sèches de haute altitude poussant sur le karst aux forêts humides et denses de faible altitude.

Ces milieux accueillent de nombreuses espèces végétales et animales rares ou uniques, dont plusieurs sont rares, menacées ou endémiques à la région. La biodiversité de cette région est non seulement exceptionnelle, mais elle joue également un rôle crucial dans les efforts de conservation à l’échelle mondiale.

