Célébration du "Printemps du pays natal" à Hanoï

L'Autorité vietnamienne des cultures ethniques (VAEC) a annoncé, le 30 janvier, que le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, situé à Hanoï, accueillera du 1 er au 28 février une série d’activités thématiques placées sous le thème "Printemps du pays natal".

Ce programme vise à célébrer le 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930), le succès du XIVᵉ Congrès national du Parti, ainsi qu'à faire écho aux festivités du Nouvel An lunaire de l’Année du Cheval.

L’événement réunira plus d’une centaine de représentants issus de nombreuses communautés ethniques telles que les Nung, Tày, Dao, H’mông, Muong, Lào, Thai, Kho Mú, Tà ôi, Ba Na, Xo Dang, Gia Rai, Co Tu, Raglai, Ê Dê et Khmer et des participants de onze localités où les activités culturelles sont maintenues quotidiennement au Village, à savoir Hanoï, Phu Tho, Thai Nguyên, Tuyên Quang, Son La, Huê, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoà et Cân Tho.

Le point d’orgue du mois de février sera l’événement "Couleurs printanières à travers les régions du pays", prévu du 27 février au 1ᵉʳ mars 2026. Ce programme comprendra le spectacle "Chant à la gloire du Parti et du Printemps", au cours de laquelle les dirigeants du Parti et de l’État adresseront leurs vœux de Nouvel An aux compatriotes des différentes ethnies.

L’événement proposera également des reconstitutions de rituels et de fêtes traditionnelles régionales, ainsi que des performances du patrimoine culturel des minorités ethniques à la "Maison commune", mettant en valeur la diversité culturelle du Vietnam à travers des espaces festifs, artistiques et culinaires.

Tout au long du mois de février, le public pourra s’immerger dans l’ambiance festive du village Muong, découvrir les jeux populaires comme le lancer de balle sacrée (ném còn) des ethnies du Nord, ou participer au programme d’échanges "Le Nord-Ouest à l’arrivée du Printemps". Une autre attraction majeure sera le spectacle de chants et danses populaires "Retour au village pour le Têt" chez les Xo Dang, mettant en lumière la richesse musicale des Hauts plateaux avec des instruments traditionnels en bambou tels que le Ding put et le To-rung.

La programmation inclut également des expériences immersives, comme le "Repas de retrouvailles" réunissant les communautés vivant et travaillant au Village, ainsi que les rites traditionnels d’érection de la perche rituelle du Têt (cây nêu) et de son abaissement (lễ hạ nêu). Des cérémonies de prière pour la paix et la prospérité se tiendront à la pagode khmère et à la pagode Phap An à l’occasion du début de l’Année du Cheval.

En complément, deux expositions photographiques intitulées "80 ans - Un Vietnam confiant" et "Couleurs culturelles des ethnies du Vietnam" seront ouvertes au public. Selon les responsables du Village, l’ensemble de ces activités vise à honorer l’identité culturelle des ethnies vietnamiennes, à renforcer la grande union nationale et à offrir aux visiteurs l’atmosphère du Têt traditionnel aux premiers jours du printemps.

