Hô Chi Minh-Ville : éveiller le savoir grâce à la rue des livres du Têt

Après 16 années d’organisation, la Fête de la rue des livres du Têt (Nouvel An lunnaire) à Hô Chi Minh-Ville est progressivement devenue une activité printanière familière pour les habitants, contribuant à développer la culture de la lecture au sein de la communauté grâce à de nombreux éléments mettant en valeur les valeurs historiques, culturelles et spirituelles.

En 2026, la fête a été organisée pour la première fois simultanément en trois lieux : l’avenue Lê Loi (quartier Sai Gon), le parc de la Nouvelle Ville (quartier Bình Duong) et la Maison de la Tradition révolutionnaire (quartier Vung Tàu), élargissant ainsi l’espace culturel et répondant aux besoins de visite et d’expérience d’un large public d’habitants et de touristes.

Espace culturel de lecture animé durant le printemps

La rue des livres du Têt Binh Ngo (Nouvel An lunnaire du Cheval) s’est déroulée dans une ambiance dynamique, attirant un grand nombre de visiteurs. La zone centrale de l’avenue Lê Loi était constamment animée, notamment en soirée et durant les nuits des premier et deuxième jours du Têt. Les rencontres avec les auteurs, les séances de dédicaces, les spectacles scéniques et les programmes interactifs ont créé un espace de lecture vivant. Chaque jour, des milliers de visiteurs ont été accueillis. On estime que, durant les cinq premiers jours, près d’un million de visiteurs ont fréquenté les trois sites, témoignant de l’attrait croissant de la culture de la lecture dans la vie spirituelle des habitants.

Selon les statistiques du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, jusqu’à la fin du troisième jour du Têt, le chiffre d’affaires de la vente de livres a atteint près de 5 milliards de dôngs, avec plus de 11.500 titres et plus de 40.700 exemplaires vendus. Le nombre de visiteurs internationaux a nettement augmenté par rapport aux années précédentes, s’intéressant particulièrement aux ouvrages traduits consacrés au président Hô Chi Minh et à l’histoire du Vietnam.

De nombreux stands ont enregistré une hausse de fréquentation et un chiffre d’affaires en augmentation d’environ 10%. Les ouvrages évoquant la mémoire culturelle, l’histoire et les traditions nationales ont été particulièrement recherchés. Par ailleurs, l’espace "distributeur solidaire de livres" a enregistré environ 7.200 consultations et écoutes de livres audio, dont près de 1.200 visiteurs ont reçu des livres en guise d’étrennes grâce au système de distributeurs automatiques.

Au-delà de la simple distribution de livres, la rue des livres du Têt est également devenue un espace de connexion communautaire à travers des tables rondes, des rencontres auteurs-lecteurs, des programmes promotionnels et diverses activités scéniques.

Éducation patriotique chez les jeunes

Le thème "La forêt de bambous raconte des histoires" de l’Espace culturel Hô Chi Minh a constitué un point fort de la fête. L’espace, utilisant des matériaux en bambou combinés à la technologie de projection ainsi que huit colonnes de livres présentant des documents historiques précieux, a permis au public d’accéder à l’histoire de manière visuelle et vivante.

Le point central a été l’exposition commémorant le 115e anniversaire du départ de l’Oncle Hô à la recherche de la voie de la libération nationale, accompagnée de la zone immersive "Sur les traces de l'Oncle", avec 16 banderoles citant ses œuvres et la maquette de la maison du village de Kim Liên. Environ 70 titres imprimés, numériques et audio appartenant à la Bibliothèque du patrimoine Hô Chi Minh y sont présentés, contribuant à l’éducation patriotique et aux idéaux révolutionnaires chez les jeunes générations.

Lors de cette édition, les organisateurs ont présenté de nombreuses publications remarquables et nouveautés, dont l’Histoire du Vietnam en images (version anglaise), ouvrage qui avait attiré l’attention du public international et de la diaspora lors de sa présentation à la Foire du livre de Francfort en 2025. L’œuvre Je raconte a également été mise en avant, proposant des récits vivants sur le métier de l’édition et le parcours de création de livres de valeur.

La lecture constitue une compétence essentielle permettant à chacun de mieux se comprendre, d’élargir ses connaissances et de trouver de la joie dans la vie. Le souhait est que la ville continue de maintenir et d’élargir le modèle de la fête de la rue des livres dans les années à venir, notamment en l’organisant dans la zone de Thu Duc afin d’offrir aux jeunes lecteurs davantage d’occasions d’accéder à un espace culturel de lecture dynamique.

Le nouveau printemps s’ouvre avec les couleurs des fleurs et les rires des retrouvailles, mais aussi avec des pages de livres discrètes et profondes. Lorsque les habitants choisissent de commencer l’année par le savoir, la culture de la lecture se poursuit et nourrit durablement l’âme ainsi que l’aspiration à construire la ville dans la nouvelle ère.

Texte : Minh Thu/CVN