Valoriser les valeurs et la force de la culture et de l’homme vietnamiens dans la nouvelle ère

Dans la continuité de la Conférence nationale consacrée à l’étude et à la mise en œuvre des Résolutions du Bureau politique, Trinh Van Quyêt, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, a présenté le 25 février à Hanoï un rapport thématique sur les contenus fondamentaux de la Résolution N°80 du 7 janvier 2026 concernant le développement de la culture vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Soulignant le rôle, la position et l’importance de ce document, il a affirmé que les impératifs de développement du pays dans la nouvelle ère exigent des politiques et décisions stratégiques novatrices pour surmonter les limites actuelles, saisir les opportunités et promouvoir le développement de la culture. La Résolution fixe les objectifs et solutions de développement d’ici 2030, avec une vision à l’horizon 2045. Elle incarne à la fois une continuité théorique et une évolution majeure, s’appuyant sur une évaluation objective des succès et des lacunes des années passées afin de fixer les objectifs et les grandes orientations de construction et de développement culturels.

Pour garantir le développement durable du pays, la culture ne doit plus être perçue uniquement comme un "fondement spirituel", mais devenir la base inébranlable du développement national.

La Résolution n° 80-NQ/TW réaffirme à trois reprises que la culture et l’homme constituent ce socle solide, exigeant des cadres, des membres du Parti et de l’ensemble de la population une prise de conscience globale de leur rôle en tant que force endogène essentielle.

Le texte prescrit que la culture devienne une véritable puissance douce nationale dans la nouvelle ère, en s’intégrant à chaque planification, schéma directeur et projet, avec une vision à long terme et des standards élevés, afin d’assurer une synergie étroite avec l’économie, l’éducation, les sciences, les technologies et la transformation numérique.

À partir d’une vision renouvelée et globale de la culture, la Résolution n° 80-NQ/TW introduit pour la première fois deux notions inédites : la culture est définie comme un "pilier" et comme un "mécanisme de régulation" du développement rapide et durable du pays. Elle devient ainsi l’un des quatre piliers fondamentaux aux côtés de la politique, de l’économie et du social.

Une caractéristique marquante de l’orientation et de la ligne directrice en matière de développement culturel énoncées dans la Résolution n° 80-NQ/TW réside dans la priorité accordée au "développement des sciences et des technologies, à l’innovation et à la transformation numérique afin de créer de nouveaux espaces et de nouvelles dynamiques pour la culture".

Photo : VNA/CVN

Afin de concrétiser ces orientations, Trinh Van Quyêt a souligné la nécessité d’une réforme institutionnelle profonde pour libérer les ressources. La Résolution privilégie l’élaboration de lois spécifiques, la levée des points de blocage et le passage d’une gestion administrative à une gouvernance culturelle moderne et facilitatrice.

En outre, la Résolution n° 80-NQ/TW place la culture "au même niveau" que la politique, l’économie et le social, traduisant une vision renouvelée qui met en lumière sa qualité et son rôle dans le "positionnement national". Cette vision ne relève pas seulement d’une approche théorique ; elle exige une transformation fondamentale des mentalités et des modes d’action en matière de développement culturel, affirmant ainsi l’envergure nouvelle de la culture vietnamienne moderne dans une nouvelle ère de développement.

