Le PM reçoit des personnalités du monde artistique, journalistique et sportif pour le Nouvel An lunaire

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a donné lundi 23 février à Hanoï une réception à l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt) en l'honneur d'intellectuels, d'artistes, de journalistes, de sportifs, d'entraîneurs et de représentants d'entreprises culturelles et touristiques de renom.

Les participants ont exprimé leur détermination à contribuer à l'édification d'une culture vietnamienne de haut niveau, imprégnée d'une forte identité nationale, à faire de la culture un moteur de développement durable et à promouvoir les valeurs du pays à l'échelle internationale.

Ils se sont engagés à accélérer la transformation numérique, à moderniser les services de presse afin de maintenir leur rôle de principal vecteur d'information, à renforcer la confiance du public et à préserver les fondements idéologiques du Parti, tout en rehaussant le rayonnement régional et international du sport vietnamien.

Le Premier ministre a présenté ses vœux de Nouvel An aux participants et a salué le dévouement des acteurs culturels, des artistes et des journalistes dont les œuvres ont reflété avec force la vie nationale, enrichi le système de valeurs culturelles et renforcé la confiance du public.

Passant en revue les réalisations de l'année 2025 et de l'ensemble du mandat du XIIIe Congrès du Parti, il a souligné cinq points forts du secteur de la culture, du sport et du tourisme : la bonne gestion des activités culturelles et des festivals, une communication efficace, un développement sportif global, des programmes culturels diversifiés qui ont enrichi la vie spirituelle et rehaussé l'image du Vietnam à l'étranger, ainsi que la forte reprise du tourisme.

Soulignant l'importance de l'année 2026, le chef du gouvernement a exhorté le secteur à mettre en œuvre efficacement la résolution du XIVe Congrès national du Parti et les Résolutions spécifiques du Bureau politique relatives au développement culturel, tout en levant les obstacles institutionnels, en améliorant les politiques, en développant des ressources humaines de haute qualité et en appliquant le programme national cible pour la culture 2025 - 2035, axé sur les industries culturelles et du divertissement.

Il a appelé à des avancées majeures dans le domaine du sport grâce à un développement équilibré entre sport de masse et sport de haut niveau, à une application accrue des sciences et des technologies et à la promotion d'un mouvement encourageant chaque citoyen à pratiquer au moins un sport.

Le Premier ministre a souligné la nécessité de restructurer le tourisme afin qu'il devienne un secteur économique moteur, avec pour objectif d'accueillir 25 millions de visiteurs internationaux et 150 millions de voyageurs nationaux en 2026.

Il a exhorté la presse indépendante à influencer activement l'opinion publique, à bâtir un environnement médiatique sain et moderne et à créer des forums culturels régionaux influents, dans un esprit de promotion des valeurs positives afin de contrer les influences négatives.

Il s'est également dit convaincu que le secteur continuerait d'innover, de surmonter les obstacles et de faire des industries culturelles et de divertissement, ainsi que du tourisme, de nouveaux moteurs de croissance durable pour le pays.

