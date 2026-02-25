Hanoï accueille un concert pour le Nouvel An lunaire

Le Concert du Nouvel An 2026, célébrant l'Année du Cheval, s'est déroulé à l'Opéra Ho Guom de Hanoï le 24 février au soir. De hauts responsables du Parti et de l'État, des fonctionnaires en exercice et retraités, des ambassadeurs, des membres du corps diplomatique et des invités internationaux y ont assisté.

Cet événement annuel était organisé sous l'égide du Département des Affaires politiques du ministère de la Police. Il a mis en vedette l'Orchestre symphonique national du Vietnam (VNSO), sous la direction du chef d'orchestre et Artiste émérite Kim Xuan Hieu, ainsi que des artistes de l'Opéra-Ballet national du Vietnam, du Théâtre de musique, de chant et de danse de la Sécurité publique, et d'interprètes de renom tels que Bui Cong Duy, Dao To Loan, Bao Yen, Truong Linh, Thuy Dung, Le Tuan, Thu Luong et Gema Nguyen.

Photo: VNA/CVN

Selon les organisateurs, ce concert représentait un vœu de Nouvel An empreint d’espoir et d’aspirations pour une année couronnée de nouveaux succès et de prospérité. Au programme, des œuvres musicales célébrant la beauté paisible du Vietnam, rendant hommage au Parti et au Président Ho Chi Minh, et célébrant l'esprit printanier qui anime tout le pays. Des œuvres internationales aux accents joyeux et festifs, empreintes d'un profond optimisme, ont également été interprétées.

Un représentant de la Maison de l’Opéra Ho Guom a souligné que l’événement visait à contribuer à la diffusion des valeurs culturelles fondamentales du Vietnam, à enrichir la vie spirituelle de la population et à susciter la fierté patriotique et l’amour de la patrie chez tous les participants et téléspectateurs.

VNA/CVN