Phu Tho : le festival Khai Ha attire visiteurs et passionnés de culture

Le festival Khai Ha (Descente aux champs), la plus importante fête traditionnelle de l’ethnie Muong, a officiellement débuté le 24 février au stade de la commune de Muong Bi, dans la province de Phu Tho.

>> Le président Luong Cuong présente ses vœux du Têt à Phu Tho

>> Le chant xoan, une immersion culturelle au cœur de la terre ancestrale vietnamienne

Photo : VNA/CVN

Profondément enraciné dans la vie spirituelle et agricole des Muong, ce festival est étroitement lié aux quatre grandes régions historiques de cette ethnie - Bi, Vang, Thang et Dong. Il constitue un moment solennel durant lequel la communauté rend hommage aux ancêtres fondateurs ayant défriché et cultivé ces terres, tout en invoquant les divinités protectrices pour assurer prospérité, récoltes abondantes et paix dans les villages.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Lê Chi Huyên, président du Comité populaire de la commune de Muong Bi, a souligné que le festival, placé sous le thème "Retour en terre de Muong - Convergence, héritage et rayonnement du patrimoine", illustre la vitalité durable de la culture Muong. La participation des anciennes régions Muong, ainsi que les échanges culturels avec les communes de Thanh Son, Tu Vu, Song Lo et le quartier de Van Phu, ont permis de créer un espace culturel à la fois riche, diversifié et profondément unifié, reflétant l’esprit de solidarité des communautés de la terre ancestrale.

Photo : VNA/CVN

Au-delà de sa dimension spirituelle, le festival Khai Ha s’est imposé comme un produit touristique exceptionnel, mettant en lumière l’image d’une province de Phu Tho accueillante, dynamique et ouverte sur le monde.

Durant trois jours, du 6e au 8e jour du premier mois lunaire, les festivités ont alterné entre rites sacrés et animations populaires. La partie cérémonielle a été marquée par des offrandes aux génies de la terre et au génie tutélaire, suivies notamment d’une procession solennelle du palanquin de la Reine Mère Hoang Ba, entre autres. Le volet festif a offert une immersion culturelle complète à travers des défilés en costumes traditionnels, des concours de gastronomie ethnique, des tournois de volleyball, des expositions de camps culturels...

VNA/CVN