Ouverture de la Foire internationale de l'aquaculture VietShrimp 2025

Le 6e Foire internationale de l'aquaculture VietShrimp (VietShrimp 2025) s'est ouvert mercredi 26 mars à dans la ville de Cân Tho (Sud). Il a réuni des leaders du secteur, des experts et des décideurs politiques pour promouvoir l'élevage durable de crevettes.

Photo : VNA/CVN

Coorganisé par la la Société vietnamienne des pêches (VINAFIS), la Direction vietnamienne des pêches et le magazine des produits aquatiques du Vietnam, cet événement de trois jours accueille plus de 200 stands de près de 150 entreprises nationales et internationales.

Le salon comprend quatre séminaires clés sur l'élevage écologique de crevettes, les pratiques à faibles émissions, l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement et les technologies économiques.

Lors de son allocution d'ouverture, Nguyên Viêt Thang, président de VINAFIS, a mis en avant le thème de cette année : "Verdir les zones d'élevage de crevettes", insistant sur la nécessité d'une collaboration entre les parties prenantes pour favoriser une croissance durable de l'aquaculture.

En 2024, la production de crevettes du Vietnam a atteint 1,264 million de tonnes, générant plus de 4 milliards de dollars d'exportations, soit une hausse significative par rapport à 2023.

La transition vers un élevage de crevettes durable s'inscrit dans le cadre des politiques nationales de développement et des engagements du gouvernement en faveur d'une économie verte.

VNA/CVN