Le PM demande une réduction d'au moins de 30% des délais administratifs

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié dimanche 9 mars le télégramme officiel N°22/CD-TTg portant sur un certain nombre de tâches et de solutions clés visant à réduire les procédures administratives, améliorer le climat des affaires et promouvoir le développement socio-économique.

>> Réorganisation des forces de police pour une meilleure efficacité locale

>> Simplifier les procédures administratives pour faciliter les activités des entreprises

Photo : VNA/CVN

Dans le document, le Premier ministre a demandé aux ministres, aux chefs des agences de niveau ministériel et des organismes gouvernementaux, ainsi qu’aux présidents des Comités populaires de niveau provincial, d’accélérer de manière plus vigoureuse et plus drastique la réforme des procédures administratives, en vue d’améliorer le climat des affaires de manière substantielle et efficace.

Les ministères, agences et collectivités locales sont tenus de réduire et simplifier les réglementations et les procédures administratives liées à l’investissement, à la production, aux activités commerciales et à la vie quotidienne des citoyens. Ils doivent notamment veiller à réduire d’au moins 30 % les délais de traitement des procédures administratives et les coûts pour les entreprises, supprimer 30% des conditions commerciales inutiles, et mettre en place des services administratifs en ligne avec fluidité, continuité et efficacité.

Le Premier ministre a chargé le Bureau du gouvernement de travailler avec les agences et collectivités locales sur l’élaboration et la soumission, avant le 31 mars 2025, d’une Résolution sur le Programme de réduction et de simplification des procédures administratives liées aux activités de production et de commerce pour la période 2025-2030.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a demandé aux ministères, aux agences et aux collectivités locales de respecter strictement la discipline administrative, de renforcer la responsabilité des administrations et d’appliquer des sanctions strictes en cas de corruption ou de harcèlement, afin de renforcer la confiance des citoyens et des entreprises.

Photo : VNA/CVN

Les différentes entités concernées doivent coopérer étroitement pour résoudre les difficultés et suivre les recommandations des entreprises, en particulier celles issues d’IDE de partenaires économiques clés tels que la Chine, les États-Unis, le Japon, la République de Corée, l’Europe et l’ASEAN…

Le Premier ministre a également appelé à une mise en œuvre à grande échelle des solutions en faveur du développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Il a insisté sur l’importance de renforcer la diplomatie économique et technologique, d’attirer les investissements étrangers et de développer de nouvelles industries technologiques.

En outre, il a demandé aux ministères des Affaires étrangères et de la Sécurité publique de mettre en œuvre la résolution sur l’exemption de visa pour les citoyens de certains pays, et d’étudier les options visant à élargir les politiques de visas, afin de favoriser la coopération dans les domaines économique, scientifique et technologique…

Le ministère des Finances est chargé de piloter l’élaboration de décrets relatifs à la prolongation du paiement de différents impôts et à la réduction fiscale, afin de favoriser le développement du secteur privé et de mobiliser des ressources pour les investissements et le développement.

De son côté, la Banque d’État est tenue de surveiller l’évolution des taux d’intérêt et de mettre en œuvre des mesures visant à réduire les taux de prêts, tout en soutenant la croissance du crédit dans les secteurs prioritaires, notamment les logements sociaux, les sciences et les technologies.

Enfin, le ministère de la Construction, en collaboration avec les autres agences compétentes, doit proposer des politiques visant à favoriser le développement des logements sociaux, ainsi que des conditions permettant aux entreprises et organisations étrangères d’acheter ou de louer des logements sociaux pour leurs travailleurs et employés.

VNA/CVN