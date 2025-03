Le Vietnam renforce sa coopération avec la région chilienne d'Antofagasta

Antofagasta est l'une des régions les plus développées du Chili, un pôle industriel, de recherche scientifique et d'enseignement. Outre ses atouts miniers, la région est réputée pour ses installations astronomiques de renommée mondiale, telles que l'Observatoire de Paranal et l'ALMA, ainsi que pour ses établissements d'enseignement prestigieux comme l'Université d'Antofagasta et l'Université catholique du Nord.

Lors de sa visite, l'ambassadeur vietnamien a rencontré le gouverneur d'Antofagasta, Ricardo Heriberto Díaz Cortés. Les deux parties ont échangé des informations sur les secteurs économique, culturel, éducatif et touristique d'Antofagasta et du Vietnam.

Le gouverneur Ricardo Díaz a présenté les atouts de la région, notamment dans le secteur minier, avec de grandes mines comme Chuquicamata – la plus grande mine à ciel ouvert du monde – et Escondida – la mine de cuivre la plus productive au monde – ainsi que des ressources précieuses comme le lithium et le molybdène. Le tourisme et les énergies renouvelables constituent également des secteurs d'activité potentiels à Antofagasta.

À cette occasion, le gouverneur a proposé la signature d'un protocole d'accord entre Antofagasta et une localité vietnamienne afin de promouvoir la coopération bilatérale.

L'ambassadeur Nguyen Viet Cuong a déclaré qu'il travaillerait en étroite collaboration avec le gouvernement d'Antofagasta afin d'identifier une localité vietnamienne propice à la signature du protocole d'accord.

Lors de sa visite à Antofagasta, la délégation vietnamienne a rencontré l'Association industrielle d'Antofagasta et des représentants d'entreprises locales. Les deux parties ont discuté des opportunités de coopération commerciale et d'investissement entre le Vietnam et Antofagasta, notamment dans les secteurs minier, des énergies renouvelables et de l'import-export de marchandises. Elles ont convenu de poursuivre leurs relations, d'organiser des réunions et de collaborer pour promouvoir la coopération économique entre les deux parties.

VNA/CVN