Le Vietnam émerge comme l’économie à plus forte croissance d’Asie du Sud-Est

Photo : Câm Sa/CVN

Les échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande sont évalués à 2,68 milliards de dollars néo-zélandais (1,54 milliard de dollars américains), après une croissance de 40% au cours des cinq dernières années, selon l’article.

Conscients du fort potentiel du marché vietnamien, les exportateurs néo-zélandais s’efforcent de renforcer leur position de partenaires commerciaux stratégiques, notamment dans le secteur des produits alimentaires et des boissons de haute valeur.

Actuellement, les exportateurs de pommes néo-zélandais tentent de capitaliser sur la richesse croissante du consommateur vietnamien, tout en éliminant la concurrence mondiale.

Selon l’article, la nouvelle ministre d’État néo-zélandaise du Commerce et de l’Investissement, Nicola Grigg, a récemment déclaré au Parlement néo-zélandais qu’ils étaient bien placés pour capitaliser sur la demande croissante du Vietnam en produits alimentaires et boissons de haute qualité.

"À mesure que le Vietnam s’enrichit, les Vietnamiens souhaitent acheter des produits de haute qualité du monde entier et nous comptons bien sûr parmi les meilleurs producteurs de produits alimentaires et de boissons et des entreprises innovantes", a-t-elle dit.

L’année dernière, les entreprises fruitières néo-zélandaises ont généré 172 millions de dollars néo-zélandais d’exportations vers le Vietnam, principalement des pommes, puis des kiwis et des cerises, selon les données du ministère des Industries primaires.

Par ailleurs, Ben McLeod, directeur des ventes et du marketing de Mr. Apple, basé à Hawke’s Bay et détenu par Scales Corporation, a déclaré que la croissance économique du Vietnam avait été phénoménale.

"Le Vietnam a connu une croissance rapide au cours des 10 à 15 dernières années. Il est passé d’un pays pauvre à faible revenu à un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure", a-t-il ajouté.

"Les accords de libre-échange sont essentiels pour nous aider à obtenir un peu de poids là où nous le pouvons, car nous devons encore être compétitifs. Nous devons rivaliser avec des pays comme le Chili et l’Afrique du Sud, en particulier dans l’hémisphère Sud", a-t-il estimé.

Partageant ce point de vue, Brendon Osborn, directeur des ventes et du marketing de Heartland Fruit, a déclaré que la population vietnamienne s’enrichissait de plus en plus, grâce à l’essor des grandes surfaces commerciales locales ciblant les consommateurs à revenus moyens et élevés.

"Nous avons donc constaté une réelle augmentation de la demande pour les produits néo-zélandais, car ils peuvent se les permettre actuellement" a déclaré Osborn.

Selon les statistiques, l’année dernière, la Nouvelle-Zélande a exporté pour 172 millions de dollars néo-zélandais de fruits vers le Vietnam, notamment des produits clés comme les pommes, les kiwis et les cerises.

VNA/CVN