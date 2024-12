Cérémonie marquant le 30e anniversaire du 1er vol direct entre le Vietnam et le Japon

Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut niveau de l'AN, a assisté le 6 décembre à Tokyo, à une cérémonie marquant le 30 e anniversaire de l'ouverture du 1 er vol direct de Vietnam Airlines entre le Vietnam et le Japon.

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-ministre des Transports, Nguyên Xuân Sang, a déclaré que Vietnam Airlines a rempli efficacement son rôle de passerelle aérienne entre le Vietnam et le Japon. Au cours de ces 30 dernières années, les vols sûrs opérés par cette compagnie n'ont pas seulement transporté des passagers et des marchandises, mais ont également contribué à renforcer la coopération économique, les échanges culturels et artistiques, ainsi qu'à promouvoir la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays.

Le vice-ministre a insisté sur le fait que la célébration des 30 ans de la liaison directe coïncidant avec la visite officielle au Japon du président de l'AN, Trân Thanh Mân, revêt une signification particulièrement importante dans le développement des relations bilatérales entre les deux pays vers un partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Il a exprimé sa confiance dans le rôle clé de l'aviation, tout en exhortant Vietnam Airlines à augmenter la fréquence des vols, élargir son réseau, améliorer la qualité des services et renforcer la coopération avec les partenaires japonais.

Le directeur général de Vietnam Airlines, Lê Hông Hà, a affirmé que l'ouverture de la liaison vers le Japon il y a 30 ans était une décision stratégique. La compagnie s'engage à accroître la fréquence des vols, explorer de nouvelles routes et approfondir sa collaboration avec les partenaires japonais afin de répondre aux besoins croissants.

Dans le cadre de l'événement, Vietnam Airlines a signé des protocoles d'accord avec des partenaires majeurs tels que SaigonTourist Group, Japan Dream Tour, JTB et HIS, visant à élargir le marché de l'aviation et du tourisme entre le Vietnam et le Japon.

