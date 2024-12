Phu Quôc

Sun Group collabore avec Accor & Ennismore pour introduire la marque Rixos

>> Dà Nang : Bà Nà se transforme après 15 ans

>> Sun Group contribue à promouvoir l'essence culinaire de Dà Nang sur la scène internationale

Photo : Ngày Nay/CVN

En vertu de cet accord, Accor & Ennismore supervisera la gestion et l’exploitation du Rixos Phu Quoc - le tout premier complexe de cette marque en Asie du Sud-Est, fidèle à son concept de luxe tout compris.

Créée en 2000 à Antalya, en Turquie, Rixos est une marque emblématique d’hospitalité haut de gamme tout compris, désormais sous la direction d’Ennismore. Cette dernière réunit des destinations de style de vie uniques, des établissements iconiques, et des complexes de loisirs innovants. Depuis sa joint-venture avec Accor en 2021, Ennismore s'est imposée comme le groupe hôtelier à la croissance la plus rapide au monde.

Situé à Hon Thom, qui fait partie de l'écosystème Sun Paradise que Sun Group a créé à Phu Quôc, Rixos Phu Quôc combine des éléments architecturaux et culturels uniques. Le complexe propose près de 2.000 chambres élégamment conçues, dont 207 suites, avec une vue imprenable sur l'océan et un accès privé à des plages immaculées, où les clients peuvent profiter de couchers de soleil romantiques en toute intimité.

Tout compris - nouvelle norme pour un complexe de luxe

Rixos Phu Quôc n'est pas seulement un complexe hôtelier ; c'est une œuvre d'art vibrante. Le palais de la reine Nam Phuong, le cœur du complexe, est construit comme un palais royal, faisant écho à l'image raffinée du chapeau conique traditionnel de la reine Nam Phuong et créant un espace magnifique et artistique.

Chaque détail du Rixos Phu Quôc est méticuleusement conçu pour offrir aux clients l'opportunité d'explorer et de vivre une vie royale au milieu d'une nature époustouflante.

Photo : Ngày Nay/CVN

Le concept de "tout compris", "tout exclusif" est défini par Rixos comme une nouvelle norme en matière de vacances mondiales, où les clients peuvent profiter d'équipements de luxe personnalisés, de divertissements et de détente - le tout inclus dans un seul paiement. Ce forfait de services est souvent qualifié de "vacances sans soucis".

Plus précisément, avec les forfaits tout compris que Rixos Phu Quoc proposera dès son ouverture, les clients n'auront à payer qu'une seule fois pour tous les services, y compris l'hébergement, les diverses options de restauration (dans près de 20 restaurants/bars), les équipements exclusifs tels que les zones de plage familiales, les aires de jeux, les clubs Rixy Kids, les piscines, les espaces de divertissement en plein air, les installations sportives, un spa et une gamme d'activités expérientielles au sein de l'écosystème Sun Paradise Land à Phu Quôc comme Sunset Town, le plus long téléphérique à 3 fils traversant la mer au monde, le parc aquatique Aquatopia à Sun World Hon Thom ; des expositions d'art de haut niveau et bien d'autres expériences.

Gaurav Bhushan, co-PDG d'Ennismore, a déclaré que chez Rixos, le concept de tout compris est synonyme de luxe. En tant que seul complexe hôtelier tout compris de cette île, Rixos Phu Quoc établit une nouvelle norme inspirée de la culture locale et des influences mondiales, ce qui en fait une destination idéale pour des vacances de luxe. Il a déclaré qu'Ennismore était ravi d'apporter pour la première fois le modèle tout compris de Rixos en Asie du Sud-Est.

L'avenir de Phu Quôc : une destination de luxe

Nguyen Vu Quynh Anh, PDG de Sun Hospitality Group, a déclaré qu'avec Rixos Phu Quoc, ils espèrent révolutionner l'industrie du tourisme au Vietnam, en améliorant l'image de Phu Quôc pour qu'elle soit plus importante et plus réputée sur la carte du tourisme mondial afin qu'elle puisse se positionner comme une destination capable de rivaliser avec des îles de villégiature célèbres telles que les Maldives ou Hawaï.

Photo : Ngày Nay/CVN

Récemment, Phu Quôc a attiré l'attention des médias et des forums de voyage internationaux avec le lancement de produits haut de gamme, de spectacles artistiques uniques et de structures emblématiques telles que le pont Kiss et le bâtiment "Canh Buôm" (voile) sur l'île de Hon Thom.

L'inclusion d'une marque mondiale de premier plan comme Rixos promet de faire de Phu Quôc une "île de luxe", soulignant le caractère distinctif de l'écosystème Sun Paradise Land construit par Sun Group sur l'île Pearl.

Avec trois subdivisions principales, à savoir les plages de la côte Est, Sunset Town sur la côte Ouest et l'île de Hon Thom, ce complexe relie les plus belles destinations de Phu Quôc, créant un voyage d'expérience haut de gamme sans précédent, du divertissement au complexe hôtelier et aux sports.

L'écosystème touristique haut de gamme de Sun Paradise Land est constamment enrichi par la présence non seulement de Rixos, mais aussi de nombreuses marques prestigieuses et de diverses installations de classe mondiale telles que la Luxury Collection, la Ritz Carlton Reserve et un parcours de golf construit et conçu par IMG - le premier groupe mondial de conception et de gestion de parcours de golf, ou à l'avenir, le Sun Hospital qui répond aux normes internationales, une place maritime haut de gamme avec un centre culturel et artistique international, un théâtre et une salle d'exposition à grande échelle.

Ils contribuent à renforcer l'attrait de l'île pour les voyageurs internationaux haut de gamme à la recherche d'expériences de vacances uniques dans de "nouveaux paradis" sur Terre.

Un représentant de Rixos a souligné l'unicité de l’écosystème complet développé par Sun Group à Phu Quôc, une rareté même à l’échelle mondiale, qui permettra au modèle tout compris de Rixos de briller et d'offrir aux clients une expérience de vacances inégalée.

VNA/CVN