Vietjet continue d’élargir sa flotte avec de nouveaux avions modernes

>> Vietjet : premier vol entre Kuala Lumpur et Hanoï

>> Vietjet lance des millions de billets à prix réduits

Cet appareil est le 111e à rejoindre la flotte de Vietjet, renforçant la position de la compagnie aérienne parmi les leaders mondiaux. Grâce à une conception avancée de sa cabine, qui garantit des normes optimales en termes de confort et d’espace entre les sièges, le nouvel avion promet d’offrir aux passagers une expérience de vol exceptionnelle.

Photo: CTV/CVN

De plus, les avions A321neo ACF permettent une réduction de 20% de la consommation de carburant et des émissions, ainsi qu’une diminution de 50% du bruit ambiant. Conformément à son plan, Vietjet prévoit de réceptionner trois nouveaux avions supplémentaires en décembre. Par ailleurs, la compagnie a annoncé son intention de louer à court terme, avec équipage, entre six et dix appareils pour répondre à la forte demande de voyages durant la période du Têt.

En 2024, Vietjet maintient sa dynamique de croissance en intégrant régulièrement de nouveaux avions, consolidant ainsi sa flotte moderne et dynamique. Ces ajouts permettront à la compagnie de mieux répondre aux besoins des passagers, en particulier lors des périodes de pointe, tout en renforçant son réseau international avec de nouvelles destinations à travers le monde.

Minh Thu/CVN