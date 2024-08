Prix Tôn Duc Thang : 15 ouvriers et ingénieurs exemplaires sont honorés

À l'occasion du 79e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août), du 136e anniversaire de la naissance du président Tôn Duc Thang (20 août) et du 95e anniversaire de la fondation du Syndicat vietnamien (28 juillet), le 20 août, le Comité populaire, la Confédération du travail de Hô Chi Minh-Ville et le journal Sài Gòn Giải Phóng (Saigon Libéré) ont solennellement organisé la remise du prix Tôn Duc Thang 2024 à 15 ingénieurs et ouvriers exceptionnels.

Au cours des 24 dernières années, à travers ce prix, la ville a exprimé sa reconnaissance envers les travailleurs et les ingénieurs qui ont contribué au développement économique, culturel et social de la ville. Ce prix contribue également à promouvoir efficacement et à répondre positivement au Mouvement d'émulation créative et Prix créatifs de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2020-2030".

En 2024, le comité d'organisation du prix Tôn Duc Thang a reçu 44 candidatures (dont 39 hommes et 5 femmes, soit une augmentation de 15 candidatures par rapport à 2023) provenant de 21 unités. Les profils appartiennent à 10 métiers : génie mécanique - fabrication de machines ; électricité industrielle - réfrigération - électronique ; technologies de l'information, construction ; alimentation et transformation des aliments ; agriculture de haute technologie ; biotechnologie ; administration des affaires ; chimie et autres professions.

Pour l'évaluation, le Conseil de sélection a soigneusement et minutieusement comparé et examiné chaque initiative, votant pour élire 15 dossiers d'initiatives de haute qualité, les plus typiques et les plus applicables, pour attribuer les prix de cette année.

Les 15 visages honorés en 2024 sont ainsi des "exemples d'innovation" qui ont apporté de la valeur en termes d'économie, de recherche, de développement industriel, de sécurité du travail, d'amélioration des procédures opérationnelles ou encore de prévention des incidents... Nombre d’entre eux ont pris de nombreuses initiatives. Ce sont également des citoyens qui participent à des activités sociales, d'excellents syndicalistes, des membres de partis et des soldats du mouvement d'émulation "bons travailleurs, travailleurs créatifs". Leurs initiatives ont bénéficié à des centaines de travailleurs.

En tant que l'un des 15 lauréats du prix en 2024, le jeune ingénieur Nguyên Minh Hoàng, chef de l'équipe de développement d'applications (Département des technologies de l'information, Société par actions d'approvisionnement en eau de Nhà Bè), a exprimé sa gratitude d'avoir reçu ce noble prix au nom du président Tôn Duc Thang. "Ce n'est pas seulement du bonheur et un honneur pour moi et ma famille, mais aussi la joie générale de mon unité de voir notre créativité et nos contributions reconnues et honorées", a-t-il confié, ajoutant que c'était aussi une motivation les jeunes comme lui à contribuer davantage.

S'exprimant lors de la célébration, le président de la Confédération du travail de Hô Chi Minh-Ville, Vo Khac Thai, a affirmé que les lauréats du 24e prix Tôn Duc Thang en 2024 étaient des exemples exceptionnels dans les domaines du travail, de la production et des affaires ; qu’ils formaient le noyau central des travailleurs et du mouvement syndical. Ce sont les visages de nombreuses innovations, d’améliorations techniques et de nombreux sujets de recherche scientifique pratiques.

En outre, ce sont également des travailleurs de premier plan qui se consacrent constamment à encadrer et guider les jeunes travailleurs pour améliorer leurs compétences. Ils contribuent ainsi activement au développement des entreprises et à la construction d’une classe ouvrière forte, répondant aux exigences de l’industrialisation, de la modernisation et de l’intégration internationale.

Ce prix en l'honneur du président Tôn Duc Thang est né en 2000 et a été co-fondé par le journal Sài Gòn Giải Phóng et la Confédération du travail de Hô Chi Minh-Ville pour découvrir et honorer les travailleurs et les ingénieurs combinant avec transparente les objectifs du travail créatif, formant de bons travailleurs et s'efforçant de devenir des travailleurs de premier plan.

Au cours des 24 dernières années, 257 ingénieurs et travailleurs exceptionnels ont été honorés par ce prix. Durant ce quart de siècle, le prix a non seulement honoré les valeurs créatives mais a également été une rampe de lancement pour aider les travailleurs et les ingénieurs à assouvir leurs passions et à déployer leurs ailes dans le ciel du travail créatif.

Beaucoup de leurs initiatives contribuent non seulement aux réalisations globales de leurs unités, mais participent également à résoudre les problèmes de la ville et sont ainsi diffusées et appliquées dans de nombreux endroits.

Texte et photos : Quang Châu/CVN