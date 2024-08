Remise des prix d’un concours de dessin sur le président Tôn Duc Thang

Photo : VNA/CVN

Le concours a attiré 501 candidats âgés de 5 à 14 ans. Le jury a décerné 5 premiers prix, 18 deuxièmes prix, 28 troisièmes prix et 36 prix d’encouragement.

Le président Tôn Duc Thang est né dans une famille paysanne sur l’îlot Ong Hô, l’actuelle commune de My Hoà Hung, dans la province d’An Giang.

En 1912, alors âgé de 24 ans, il organise la grève des ouvriers du chantier naval de Ba Son, manifestation qui marquera le début de sa carrière de militant.

Après le décès du Président Hô Chi Minh, Tôn Duc Thang est désigné par le Parti et l’État comme successeur et s’attache dès lors à matérialiser le testament de son prédécesseur. Héros de la résistance, il est, aux yeux des Vietnamiens, l’un des symboles de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Le président Tôn Duc Thang s’est éteint en 1980 à l’âge de 92 ans. Pour les Vietnamiens, il restera à jamais un grand patriote proche du peuple.

VNA/CVN