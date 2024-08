Trois séismes se produisent à Kon Plong, Kon Tum

Un séisme de magnitude 4,2 s'est produit le 20 août à midi dans le district de Kon Plong, province de Kon Tum (hauts plateaux du Centre), d'après le Centre d'information sismique et d'alerte aux tsunamis de l'Institut de géophysique.

Photo : VNA/CVN

Le tremblement de terre a eu lieu à 13h5'3'' le 20 août (heure de Hanoï) sans causer de pertes humaines ni de risque de catastrophe naturelle.

Auparavant, le même jour, deux tremblements de terre consécutifs, de magnitudes de 3,4 et 3,8, se sont également produits dans le district de Kon Plong, ne causant aucune pertes humaines et matérielles.

Les séismes dans le district de Kon Plong sont fréquents et constants depuis 2021. Dr Nguyên Xuân Anh, directeur de l'Institut de géophysique, a précisé que les séismes dans la province de Kon Tum, et plus particulièrement à Kon Plong, ne dépassaient généralement pas une magnitude de 5,0.

Bien qu'ils soient fréquents, ces séismes ne sont pas considérés comme présentant un risque d'alerte.

L'Institut de géophysique informe régulièrement les autorités locales et la population sur les activités sismiques. Il continuera de surveiller et d'analyser les données sismiques du district de Kon Plong.

Nguyên Xuân Anh a également encouragé la population locale à rester calme et à suivre les directives des autorités locales compétentes. Il a également suggéré aux habitants de renforcer leurs maisons et de s'informer davantage sur la prévention et la réaction en cas de séisme.

VNA/CVN