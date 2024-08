La pénurie d'enseignants persiste dans le Sud-Est

Le secteur de l'éducation dans les provinces du Sud-Est fait face à un défi majeur : une pénurie chronique d'enseignants. Malgré les incitations financières et les mesures mises en place pour attirer les candidats, le nombre de postes vacants continue d'augmenter, mettant en péril la qualité de l'enseignement et l'avenir des élèves.

>> L’École d’été SAGI 2024 : un tremplin pour l’astrophysique au Vietnam

>> L'éducation sexuelle est le meilleur bouclier contre la violence et les abus sexuels envers les enfants

>> Le PM exhorte de continuer le renouvellement de l’éducation et de la formation

Selon le Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, la ville doit recruter en moyenne près de 5.000 enseignants supplémentaires chaque année pour tous les niveaux, du préscolaire au lycée, mais seulement environ 50% des besoins sont comblés. Dans certaines matières, il n'y a aucun candidat au recrutement. L'année dernière, le besoin total de recrutement de la ville s'élevait à 5.762 enseignants, mais seuls 2.556 enseignants ont été recrutés, en plus de 2.215 fonctionnaires. La plus grande pénurie concerne les écoles primaires, avec un manque de 1.229 enseignants. Les écoles maternelles nécessitent 490 enseignants, les collèges 423, et l'éducation spécialisée 73 enseignants.

Les autorités du Service de l'Éducation et de la Formation de la province de Binh Duong ont déclaré que ces dernières années, plusieurs postes n'ont reçu aucune candidature ou très peu. De plus, avec les démissions, les départs à la retraite et l'augmentation annuelle du nombre d'élèves, la pénurie d'enseignants s'aggrave. Binh Duong a besoin d'environ 3.000 nouveaux personnels, la plus grande pénurie touchant les postes d’enseignants des écoles maternelles, primaires et secondaires.

Malgré les nombreuses solutions et efforts déployés pour le recrutement, la pénurie d'enseignants persiste également à Dông Nai. Pour la nouvelle année scolaire 2024-2025, la province manque d'environ 2.100 enseignants, notamment dans les préscolaires et pour les matières comme la musique, les beaux-arts et l'informatique.

Depuis des années, le district montagneux de Tân Phu souffre d'une pénurie chronique d'enseignants, avec actuellement 180 postes d’enseignants et de personnels scolaires qui sont à pourvoir. Le préscolaire a besoin de 36 personnes, tandis que les niveaux primaire et secondaire manquent chacun de 72 personnes. Dinh Quan, un autre district montagneux, est confronté à un déficit de près de 200 employés, dont de nombreux enseignants du préscolaire et du primaire. Les matières telles que l'éducation civique, la musique et les arts plastiques sont particulièrement touchées. Trang Bom, une localité proche de Biên Hoà, cherche encore 314 enseignants pour l'année scolaire 2024-2025.

Ngô Dang Thanh, chef du Bureau de l'éducation et de la formation du district de Dinh Quan, a déclaré qu'il est difficile de recruter localement, car les jeunes enseignants préfèrent les postes en ville. Une des raisons est que les salaires des enseignants ne suffisent pas à répondre aux besoins de la vie. Selon M. Thanh, l'ajustement des salaires et la mise en place d'une politique de soutien aux enseignants ont incité certaines personnes à revenir après avoir quitté leur emploi. Dinh Quan a mis en œuvre diverses solutions, telles que l'intégration des fonctionnaires, le recrutement constant, la réorganisation des classes, et la réduction des cours à deux séances par jour dans les écoles primaires.

Le vice-président du Comité populaire de la ville de Biên Hoà, Nguyen Xuan Thanh, a déclaré que le recrutement pour des matières comme la musique, les beaux-arts, l'éducation physique et la technologie reste difficile, même dans les écoles de Bien Hoa, malgré les efforts de la ville pour collaborer avec les écoles pédagogiques et les universités qui forment des enseignants dans ces matières.

Problèmes de procédure

Ngô Dang Thanh a souligné que les réglementations du secteur de l'éducation compliquent également le recrutement d'enseignants. Par exemple, de nombreux anciens enseignants ayant obtenu un diplôme d'un niveau pédagogique intermédiaire pour enseigner dans les classes primaires ou secondaires ne répondent plus aux normes actuelles. Selon M. Thanh, le secteur de l'éducation pourrait envisager d'accorder des contrats à ces enseignants, avec la possibilité de suivre des cours supplémentaires pour se mettre à niveau.

Outre la difficulté de recruter des enseignants, le recrutement du personnel scolaire est également compliqué en raison des mécanismes en place. Le directeur du lycée Nguyên Binh Khiêm (district de Nhon Trach) a indiqué que l'école veut recruter 8 personnes, dont 3 enseignants et 5 membres du personnel pour des postes en comptabilité, bibliothèque, administration et enseignement, mais n'a toujours pas trouvé de candidats.

Les écoles autonomes dans le recrutement du personnel sont confrontées à des difficultés liées aux bas salaires. Par exemple, un comptable titulaire d'un diplôme universitaire peut gagner plus de 10 millions de dôngs par mois dans une entreprise, tandis que dans une école, le salaire est de 6 à 7 millions de dôngs, rendant le poste peu attractif. Le personnel médical scolaire est également difficile à recruter, et de nombreuses écoles doivent embaucher des enseignants ou d'autres personnels pour travailler à temps partiel dans ce domaine.

Soutenir les enseignants

Selon la résolution sur les politiques de soutien aux enseignants dans les établissements d'enseignement public de la province de Dông Nai jusqu'en 2025, quatre groupes d'enseignants bénéficieront d'un soutien financier. La province soutiendra les enseignants du préscolaire dans les établissements publics et ceux travaillant dans des centres publics pour enfants handicapés avec 2 millions de dôngs/personne/mois. Les enseignants des lycées publics dans les matières difficiles à recruter recevront 1,5 million de dôngs/personne/mois. Le soutien durera jusqu'à 9 mois par année scolaire, pour un coût total estimé à environ 195 milliards de dôngs.

Binh Duong envisage également d'ajouter un régime pour attirer des travailleurs qualifiés dans la région, avec des incitations allant de 50 à 200 millions de dôngs selon le niveau de qualification (doctorat, master, université, collège).

De plus, le Service de l'éducation et de la formation a demandé au Service de l'intérieur de considérer la possibilité de fournir une aide au loyer pour les enseignants actifs. Tong Phuoc Lôc, chef du département d'organisation du Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que pour l'année scolaire 2024-2025, Hô Chi Minh-Ville a défini cinq solutions pour surmonter progressivement les difficultés de recrutement des enseignants. Cela inclut une campagne de sensibilisation sur le recrutement, la mise en œuvre de politiques pour attirer des enseignants dans les matières proies à la pénurie, et la collaboration avec des universités pour former des ressources humaines qualifiées. La ville a également piloté la décentralisation du recrutement pour 29 unités publiques, permettant aux directeurs d'écoles de recruter des enseignants, d'utiliser les ressources de manière efficace et d'assumer la responsabilité du processus de recrutement.

Texte et photos : Quang Châu/CVN