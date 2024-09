Le chef du Parti travailliste mexicain salue le rôle de la presse révolutionnaire vietnamienne

Le Parti travailliste mexicain (PT) apprécie hautement les contributions importantes de la presse révolutionnaire vietnamienne à la défense et à la construction nationales, notamment son rôle crucial dans la connexion des informations entre le Vietnam et le monde.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du PT, Alberto Anaya Gutiérrez, a déclaré cela lors d'une rencontre avec une délégation de journalistes vietnamiens dirigée par l'ancien directeur général de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Trân Mai Huong.

La délégation est en visite de travail au Mexique dans le cadre des activités de politique étrangère à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Mexique (1975-2025).

Alberto Anaya Gutiérrez a exprimé son admiration pour la lutte de libération nationale du peuple vietnamien et du Président Hô Chi Minh, affirmant que le succès du Vietnam aujourd'hui doit être attribué au rôle clé du Parti communiste du Vietnam (PCV), qui a transformé le Vietnam d'un pays pauvre, arriéré et déchiré par la guerre en une nation prospère avec une position et un rôle de plus en plus importants dans la région et dans le monde.

En ce qui concerne la presse révolutionnaire vietnamienne en général et la VNA en particulier, Alberto Anaya Gutiérrez a déclaré que la presse révolutionnaire vietnamienne a non seulement documenté des moments historiques mais a également été une source d'inspiration pour la lutte pour l'indépendance nationale, la construction et le développement.

Après avoir félicité la VNA pour son parcours héroïque de 79 ans de formation et de développement (15 septembre 1945 - 2024), Alberto Anaya Gutiérrez a souligné la qualité et la diversité croissantes des produits d'information de la VNA.

Les informations de l'agence pour le service extérieur ont contribué à présenter l'image d'un Vietnam plein de force et attrayant pour les lecteurs du monde entier, a-t-il ajouté.

Le PT espère continuer à accompagner et à collaborer avec la VNA dans les efforts d'information et de communication au profit des deux nations, a-t-il déclaré.

De son côté, Trân Mai Huong a déclaré que le Vietnam garderait à l'esprit le précieux soutien du gouvernement et du peuple mexicains à la juste lutte du peuple vietnamien pour l'indépendance nationale dans le passé, et pour la construction et le développement nationaux à l'heure actuelle.

Évoquant le rôle de la presse révolutionnaire vietnamienne dans la nouvelle ère, Trân Mai Huong a affirmé que le journalisme vietnamien n'est pas seulement un outil de vulgarisation des politiques du Parti et des lois de l'État, guidant l'opinion publique, mais joue également un rôle crucial en tant que plate-forme permettant aux gens d'exprimer leurs pensées et leurs aspirations sur les questions sociales.Au cours de leur séjour, la délégation a visité l'Université Emiliano Zapata et le système préscolaire Cendi - les établissements d'enseignement développés par le PT dans la ville de Monterrey.

Ils ont également visité l'ambassade du Vietnam et déposé des fleurs au monument du Président Hô Chi Minh dans le parc de la liberté ethnique, au centre de Mexico.

VNA/CVN