Visite officielle du président hongrois : de nouvelles opportunités de coopération

>> Le Vietnam prêt à coopérer avec le corps diplomatique en Hongrie

>> La Hongrie veut promouvoir la coopération parlementaire avec le Vietnam

>> Relations diplomatiques Vietnam - Hongrie : une amitié forte et durable

Photo : VNA/CVN

Au cours de ces 75 dernières années, les relations Vietnam - Hongrie n'ont cessé de se renforcer, couvrant divers domaines comme l'éducation, la justice, la culture, les sports et les échanges entre les peuples.

Dans la lutte pour l'indépendance nationale et la reconstruction du pays, l'État et le peuple hongrois ont apporté un soutien précieux, tant matériel que spirituel, au peuple vietnamien. Dans le cadre du mouvement "Vietnam, nous sommes à vos côtés !", la Hongrie a organisé de nombreuses campagnes de don de sang et de collecte de fonds en faveur du Vietnam, et a également participé à la Commission internationale de contrôle et de surveillance de la mise en œuvre des Accords de Paris sur le Vietnam.

La Hongrie considère toujours le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est. Les deux pays sont devenus partenaires globaux en septembre 2018. Les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays se sont de plus en plus approfondies sur la base de la confiance et de la compréhension mutuelles, créant une base solide pour promouvoir les relations bilatérales. Les échanges de délégations ont lieu à tous les niveaux et via tous les canaux, qu'il s'agisse du Parti, de l'État ou de l'Assemblée nationale.

Un comité mixte de coopération économique est en place entre les deux pays, dont la 10ᵉ session est prévue à Hanoï en juillet 2025.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et Hongrie coopèrent également de manière étroite dans les forums multilatéraux, notamment à l'ONU et dans le cadre de l'ASEM. Le gouvernement hongrois a soutenu la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021. Parallèlement, la Hongrie a également appuyé et promu le développement des relations globales entre le Vietnam et l'Union européenne (UE), notamment par la signature, la ratification et la mise en œuvre complète de l'Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA).

Le Vietnam a soutenu la candidature de la Hongrie au Conseil économique et social de l'ONU (ECOSOC) pour le mandat 2011-2013. En outre, le Vietnam est également prêt à aider la Hongrie à renforcer sa coopération avec l'ASEAN et ses États membres.

La confiance politique entre le Vietnam et la Hongrie constitue une base essentielle pour le développement des relations économiques. La Hongrie a activement soutenu la signature de l'EVFTA et a été le premier pays de l'UE à ratifier l'Accord de protection des investissements (EVIPA).

Photo : VNA/CVN

Grâce à l'EVFTA, le commerce bilatéral a progressé malgré la pandémie, atteignant 1,1 milliard de dollars en 2021, plus de 1,2 milliard en 2022, 850 millions en 2023 et 930 millions en 2024. Le Vietnam exporte surtout des composants électroniques, machines, textiles, métaux et café, et importe des équipements et produits pharmaceutiques. Les deux pays s'efforcent d'augmenter leurs échanges commerciaux de 10% par an et de renforcer les investissements. En mai 2025, la Hongrie se classait au 52e rang parmi 149 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 21 projets représentant un capital enregistré total de 50,66 millions de dollars.

La Hongrie est aussi le premier bailleur d'aides préférentielles du Vietnam en Europe centrale, axées sur des projets comme la gestion électronique de la population et l'approvisionnement en eau.

L'éducation et la formation constituent un domaine traditionnel de coopération entre les deux pays. La Hongrie a formé plus de 4.000 experts vietnamiens. Depuis 2018, 200 bourses d'études par an sont offertes aux étudiants vietnamiens dans divers domaines clés.

La coopération bilatérale s'étend également à la culture, au sport, au tourisme, à l'agriculture, à l'environnement, aux sciences et technologies. Les deux parties ont convenu d'élargir leur coopération dans de nouveaux domaines tels que l'économie circulaire, l'innovation, la finance verte, les énergies renouvelables, la transformation numérique.

La visite officielle du président hongrois Sulyok Tamas et de son épouse souligne l'importance accordée par la Hongrie au Vietnam et reflète la volonté commune d'approfondir leur partenariat global à l'occasion du 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

VNA/CVN