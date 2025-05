Le PM Pham Minh Chinh termine sa visite de travail en Malaisie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse, la délégation vietnamienne les accompagnant sont arrivés mercredi après-midi 28 mai à Hanoï, concluant avec succès leur visite officielle en Malaisie et leur participation au 46 e Sommet de l'ASEAN et aux sommets connexes, du 24 au 28 mai.

Le dirigeant vietnamien a effectué plus de 40 activités. Il s’agit de la visite du Premier ministre vietnamien en Malaisie depuis dix ans et de la première visite d'un haut dirigeant vietnamien après l’élévation des relations entre les deux pays au niveau d'un Partenariat stratégique global.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a eu des entretiens et des entrevues très ouverts et constructifs avec les hauts dirigeants malaisiens. Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre concrètement le Plan d'action pour la période 2025-2030, approfondissant ainsi le Partenariat stratégique global entre les deux pays. Il a également participé à une rencontre d'affaires Vietnam-Malaisie, travaillé avec de nombreuses grandes entreprises malaisiennes afin de promouvoir la coopération, les investissements et les affaires au Vietnam. Il s’est rendu à l'Université nationale de Malaisie où il a prononcé un discours politique ; a rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam ainsi que la communauté vietnamienne en Malaisie.

Abordant sur le thème principal du 46e Sommet de l'ASEAN : coopération inclusive et durable, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis lors des sommets le message constant du Vietnam : proactif, responsable et prêt à contribuer davantage aux travaux communs de l'ASEAN et sa volonté de collaborer avec les pays membres pour définir des orientations stratégiques et des mesures concrètes visant à consolider les fondements de la coopération régionale, tout en renforçant la position de la Communauté de l'ASEAN dans les années à venir.

Lors des sommets ASEAN-CCG (Conseil de coopération du Golfe) et ASEAN-CCG-Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de construire un nouveau modèle de coopération interrégionale, créant un espace de coopération stratégique interrégionale pour un avenir prospère, inclusif et durable pour tous les pays, avec l’accent mis sur la coopération commerciale et d'investissement et les liens de la chaîne d'approvisionnement et promouvant la connectivité interrégionale dans un mécanisme global de coopération économique tripartite.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des rencontres bilatérales avec des dirigeants de nombreux pays tels que le Premier ministre chinois, le Premier ministre lao, le Premier ministre cambodgien, le roi de Brunei, le président des Philippines, le Premier ministre du Timor-Leste, le prince héritier du Koweït... pour promouvoir la coopération entre le Vietnam et ces pays.

VNA/CVN