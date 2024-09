L'économie du "petit tigre" du Vietnam offre des opportunités aux investisseurs

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Dans son article, l'Institut Wahba pour la concurrence stratégique attribue ce succès aux efforts du gouvernement pour poursuivre l'intégration économique mondiale et les réformes favorables au marché. En outre, les coûts de main-d'œuvre relativement bon marché du Vietnam lui ont permis de devenir une destination d'investissement attrayante dans le secteur manufacturier.

Au cours des six premiers mois de 2024, le total des capitaux nouvellement enregistrés au Vietnam a atteint 15,2 milliards d'USD, soit une augmentation de 13,1% par rapport à l'année précédente.

En 2023, les États-Unis étaient le deuxième partenaire commercial du Vietnam. Malgré des liens commerciaux solides, les investissements directs étrangers américains au Vietnam sont à la traîne par rapport à de nombreux pays d'Asie. En juin 2024, les États-Unis se classaient au 13e rang des plus grands investisseurs directs du pays, avec des investissements principalement dans l'hébergement et la restauration, la fabrication et la transformation. Cela représente respectivement 42,3% et 20,3% du capital social. De grandes entreprises américaines comme McDonald's, Apple, Intel, Citigroup, Nike, Chevron, Ford, Coca-Cola et KFC ont établi des opérations dans le pays.

Quatre secteurs stratégiques

L'Institut Wahba a proposé quatre secteurs stratégiques propices à des investissements accrus au Vietnam, notamment l'industrie des semi-conducteurs, qui devrait atteindre une valeur estimée à plus de 6,16 milliards d'USD d'ici la fin de 2024. L'industrie pharmaceutique a également un fort potentiel grâce à une main-d'œuvre à faible coût et à une demande intérieure croissante tirée par la croissance de la classe moyenne.

Le secteur des télécommunications est également un secteur dans lequel les investisseurs étrangers peuvent s’associer par le biais de coentreprises ou en possédant des câbles à fibre optique sous-marins et en vendant leur capacité à des fournisseurs de télécommunications agréés au Vietnam. Enfin, les vastes projets d’infrastructures du Vietnam, notamment les infrastructures portuaires, offrent des opportunités aux investisseurs étrangers.

Selon l’article, davantage de mesures peuvent être prises pour accroître les échanges et les investissements entre les États-Unis et le Vietnam.

Du côté américain, cela comprend l’adhésion à des accords commerciaux multinationaux dont le Vietnam est membre. L’adhésion des États-Unis à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) constituerait une étape importante dans cette direction. Le Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF) offre également l’opportunité de renforcer les relations économiques.

Du côté vietnamien, la résolution des obstacles bureaucratiques, notamment le manque de transparence et d’exigences réglementaires claires, pourrait attirer davantage d’investissements américains.

Pour améliorer la confiance des investisseurs, le Vietnam pourrait définir plus clairement quels ministères du gouvernement ont compétence sur les investissements étrangers et les affaires réglementaires, ainsi que mettre en œuvre des cadres juridiques appropriés pour protéger les investisseurs étrangers. Cela est particulièrement pertinent en matière de propriété intellectuelle, où la coordination entre les ministères et les agences responsables de l'application de la loi est nécessaire, indique l'article.

VNA/CVN