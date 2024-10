Vietnam - Singapour : coopération dans la lutte anti-criminalité transnationale

Luong Tamm Quang a déclaré que les deux ministères ont activement mis en œuvre diverses activités de coopération, notamment des échanges de délégations de haut niveau et une collaboration dans la lutte contre le trafic de drogue et la cybercriminalité, et dans la réponse aux situations d'urgence. Leur accord de coopération de 2018 sur la prévention et le contrôle de la criminalité transnationale reste un cadre juridique crucial pour les agences compétentes afin de renforcer la coopération dans les domaines d'intérêt commun.

Exprimant sa gratitude au ministère singapourien pour ses programmes de formation destinés aux agents de la police vietnamiens, Luong Tam Quang a proposé que les deux parties maintiennent des échanges de délégations à tous les niveaux pour partager des informations et renforcer la confiance politique.

Il a également recommandé de finaliser les documents juridiques pour faciliter la collaboration dans l'application de la loi, et a suggéré de signer, d'amender et de compléter l'accord de coopération sur la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale, ainsi que les accords sur l'extradition et le transfèrement des personnes condamnées.

Les ministères devraient également continuer à se soutenir et à se consulter mutuellement dans les forums multilatéraux pour parvenir à un consensus sur les questions d'intérêt commun, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement des deux pays et de la région, a-t-il suggéré. Il est nécessaire d'échanger davantage d'informations sur les activités criminelles affectant les deux nations afin de garantir la sécurité et la sûreté des activités commerciales conjointes ainsi que la sécurité de leurs citoyens dans les pays respectifs.

De son côté, Aubeck Kam a déclaré que son ministère souhaitait renforcer sa bonne collaboration avec le ministère vietnamien, notant que les parties étaient parvenues à un haut niveau de consensus sur l'élargissement de leur coopération lors de la 12e réunion annuelle.

Le responsable a recommandé de renforcer davantage les efforts conjoints dans l'application de la loi, la lutte contre la criminalité et les applications technologiques à cet égard pour aider à assurer la paix et la stabilité dans les pays, leur région et le monde.

