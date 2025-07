Forum économique Suisse - Vietnam : Vinh Long se prépare à promouvoir ses atouts

Photo : VNA/CVN

Le vice-président permanent du Comité populaire provincial, Dang Van Chinh, a indiqué que Vinh Long est située au centre stratégique du delta du Mékong, avec une superficie naturelle de plus de 6.200 km², dont 130 km de littoral. L’économie de la province est axée sur l’agriculture de haute technologie, l’industrie de transformation des produits agricoles, le développement des énergies renouvelables, le tourisme écologique et culturel. Vinh Long encourage également la transformation numérique, l’innovation et l’application des sciences et technologies dans tous les secteurs, visant un modèle de croissance verte et durable.

Vinh Long compte actuellement plusieurs universités et campus universitaires, avec pour objectif de développer l’enseignement supérieur et la formation professionnelle de manière moderne, afin de devenir un centre de formation de ressources humaines de haute qualité pour la région.

Photo : VNA/CVN

Rachel Nguyên Isenschmid a annoncé que le SVEF coopérera avec la ville de Dà Nang pour organiser le Forum économique Suisse - Vietnam 2025, prévu les 4 et 5 novembre 2025, offrant ainsi à la province de Vinh Long une opportunité de participer et de promouvoir son potentiel.

Selon le Service des finances de Vinh Long, la province compte actuellement 188 projets d’investissement direct étranger (IDE) en vigueur, avec un capital enregistré total d’environ 5,74 milliards de dollars, provenant de 24 pays et territoires. Cependant, la Suisse ne dispose pour l’instant d’aucun projet d’investissement dans la province.

Au cours du premier semestre 2025, la valeur des exportations vers le marché suisse a atteint plus de 876.000 dollars, avec principalement des produits tels que la céramique, les chaussures en cuir, le textile, les produits de la mer et les produits à base de noix de coco.

VNA/CVN