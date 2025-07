Accélérer la réforme du marché boursier en vue d’un reclassement international

Le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a rencontré le 17 juillet à Hanoï des représentants de FTSE Russell pour discuter des réformes du marché boursier vietnamien et de la feuille de route vers son reclassement.

Le ministre a affirmé que le reclassement n’était pas une fin en soi, mais le résultat naturel d’un processus de réforme axé sur la transparence et l’efficacité. Le ministère des Finances finalise actuellement le cadre juridique, contribuant à améliorer la qualité des actifs. Il encourage également la réforme des procédures administratives dans le secteur des valeurs mobilières, notamment par l’application de la technologie numérique.

Selon Nguyên Van Thang, le ministère des Finances est prêt à créer des conditions favorables pour promouvoir une coopération approfondie entre la Commission des valeurs mobilières de l'État, les institutions financières nationales et l’organisation FTSE Russell, ainsi qu’avec les institutions financières internationales.

Le ministère encourage tout particulièrement le développement d’indices de haute qualité, adaptés à la diversité des besoins des investisseurs, tout en soutenant les programmes de coopération en matière de formation, de transfert de connaissances et de technologies, afin de renforcer les compétences des experts en finance et en bourse, contribuant ainsi à la construction d’un marché des capitaux vietnamien moderne, transparent et fortement intégré au système financier mondial.

FTSE Russell, filiale du London Stock Exchange Group (LSEG), s’est dite prête à accompagner le Vietnam dans la modernisation de l’infrastructure de son marché des capitaux afin d’attirer davantage de flux d’investissements internationaux. Il s’agit d’une base solide pour permettre à FTSE Russell de poursuivre un partenariat durable avec le Vietnam jusqu’en 2045 - période à laquelle le pays vise à devenir une nation industrielle moderne, dotée d’un marché financier développé, transparent et profondément intégré à l’économie mondiale.

