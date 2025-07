Dynamiser la coopération économique Vietnam - Laos

Photo : VNA/CVN

Le ministre lao de l'Industrie et du Commerce, Malaythong Kommasith, a souligné l’importance de cet événement pour le développement du commerce, de l’investissement, du tourisme et du développement socio-économique des deux pays. Il a exprimé sa conviction que la foire contribuerait à la promotion des échanges commerciaux et à la réalisation des objectifs de coopération fixés par les dirigeants des deux nations.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Laos ont atteint 2,25 milliards de dollars en 2024, soit une croissance de 38,2% sur un an, et ont augmenté de 100,4% au cours des cinq premiers mois de 2025 pour s’établir à 1,6 milliard de dollars.

Cette année, la 15e édition de la Foire commerciale Vietnam-Laos dure cinq jours. Elle comprend 250 stands, dont 120 de près de 80 entreprises vietnamiennes, présentant une large gamme de produits pharmaceutiques, d’équipements médicaux, de produits agro-sylvicoles, alimentaires, textiles, artisanaux et de consommation.

Outre la promotion de leurs marques, les entreprises vietnamiennes cherchent à étendre leur présence sur le marché lao et dans le nord-est de la Thaïlande. Elles s’emploient en outre à établir des partenariats et co-entreprises avec des sociétés lao.

VNA/CVN