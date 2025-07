Dynamiser la filière fruitière du Nord pour l’exportation

Le Centre national de vulgarisation agricole, en collaboration avec le Service de l’agriculture et de l’environnement de la province de Phu Tho (Nord), a organisé le 18 juillet, un forum sur le thème : "Développer la production de fruits répondant aux normes pour la consommation intérieure et l’exportation".

L’événement vise à promouvoir la création de zones de production fruitière de qualité dans les régions montagneuses du Nord.

Selon le Centre national de vulgarisation agricole, en 2024, la superficie nationale des vergers dépasse 1,3 million d’hectares. La région montagneuse du Nord représente à elle seule 21% de cette surface, se classant juste après le delta du Mékong. Grâce à ses conditions pédoclimatiques diversifiées, la région dispose d’un grand potentiel pour développer des fruits typiques à haute valeur ajoutée destinés à l’exportation.

Plusieurs zones de production de grande envergure ont été établies, répondant aux normes VietGAP et GlobalGAP, disposant de codes d’identification des zones de culture et de systèmes de traçabilité. Des spécialités locales telles que le litchi, le pamplemousse, la prune, la pomme cannelle ou la banane ont déjà trouvé leur place sur des marchés exigeants comme la Chine, le Japon, la République de Corée du Sud, l’Union européenne et les États-Unis.

La province de Phu Tho - considérée comme un pôle majeur de la région - compte à elle seule près de 32.000 ha de vergers, dont plus de 11.900 ha de pamplemoussiers, 5.500 ha de bananiers et 4.000 ha d’orangers et mandariniers. Elle a attribué plus de 370 codes de zones de culture, construit plusieurs stations de conditionnement et développé de nombreux produits labellisés OCOP (À chaque commune son produit) pour l’exportation.

Cependant, la production fruitière dans cette région fait face à de nombreux défis : manque de capitaux, de techniques appropriées, morcellement des terres rendant difficile la mécanisation, et faibles connexions dans la chaîne de valeur. Par ailleurs, les exigences sanitaires strictes des marchés internationaux nécessitent une transformation en profondeur des modes de culture.

Lors du forum, scientifiques, entreprises et agriculteurs ont partagé leurs expériences en matière de sélection variétale, techniques culturales, conservation post-récolte, transformation et accès au marché. Plusieurs modèles de coopération entre agriculteurs et entreprises ont démontré leur efficacité, améliorant la qualité des produits et les revenus des producteurs.

Ce forum a permis aux acteurs du secteur d’identifier les leviers techniques et organisationnels nécessaires pour rehausser la compétitivité des filières fruitières et orienter la production vers une agriculture durable, adaptée aux exigences croissantes du marché intérieur et mondial.

