Le Vietnam a importé des États-Unis pour 7,3 milliards de dollars

Cette croissance reflète le renforcement des relations commerciales, les entreprises vietnamiennes augmentant leurs achats de matières premières, de produits agricoles et de biens de haute technologie aux États-Unis afin de répondre à la demande croissante de production nationale et exportatrice.

Le coton est resté une importation clé, le Vietnam ayant acheté 455.000 tonnes pour une valeur de 800 millions de dollars, soit une augmentation de 116% en volume et de 79% en valeur d’une année sur l’autre. Les États-Unis fournissent désormais 48% des importations de coton du Vietnam, faisant de ce pays d’Asie du Sud-Est le troisième importateur de coton américain, derrière la Chine et le Pakistan.

Le Département américain de l’agriculture (USDA) prévoit une forte croissance continue des exportations de coton vers le Vietnam, portée par une demande record, la reprise de l’industrie textile mondiale et l’augmentation des investissements directs étrangers dans le secteur.

De même, les importations de bois en provenance des États-Unis ont bondi de 52%, faisant du pays le deuxième fournisseur de bois du Vietnam. Ce pic fait suite à une réduction des droits de douane à 0% en avril 2025, renforçant la compétitivité des produits du bois américains sur le marché vietnamien.

Le Vietnam a également augmenté ses importations de soja en provenance des États-Unis de 10%, portant la part de marché américaine à 48%, nettement supérieure à celle du Brésil. Les importations de blé en provenance des États-Unis ont augmenté de 26%, surpassant celles d’autres fournisseurs clés comme l’Australie et le Brésil.

Parallèlement, les fruits et produits alimentaires américains continuent de séduire les consommateurs vietnamiens. Au cours des cinq premiers mois, les importations de fruits en provenance des États-Unis ont totalisé près de 297 millions de dollars, en hausse de 43% sur un an.

Cela a contribué à l’augmentation de la part des États-Unis sur le marché vietnamien des importations de fruits, passant de 20% à 25%, se classant au deuxième rang, derrière la Chine.

Le Vietnam a également enregistré un déficit commercial de 35 millions de dollars sur les importations de fruits et légumes en provenance des États-Unis, soulignant la forte demande locale pour des produits américains de haute qualité.

"La qualité et les prix de plus en plus compétitifs contribuent à l’expansion des fruits et produits agricoles américains au Vietnam", a déclaré Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l’Association des fruits et légumes du Vietnam (VinaFruit). "Les consommateurs vietnamiens privilégient depuis longtemps les produits américains, et cette tendance devrait se poursuivre."

Outre les produits agricoles, les entreprises vietnamiennes ont considérablement augmenté leurs importations d’ordinateurs, de composants électroniques, de pièces détachées automobiles et de véhicules en provenance des États-Unis. Cette évolution reflète une demande croissante d’intrants de haute technologie et à forte valeur ajoutée pour soutenir la production nationale et la modernisation industrielle.

Selon le professeur Vo Xuân Vinh, directeur de l’Institut de recherche commerciale de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, cette tendance aide les fabricants vietnamiens à améliorer la qualité de leurs produits et l’efficacité de leur production. "Si les entreprises vietnamiennes parviennent à adopter et à intégrer efficacement les technologies américaines de pointe, elles seront mieux placées pour moderniser leurs processus de production, réduire leurs coûts et renforcer leur compétitivité", a-t-il souligné.

"Ces activités offrent non seulement des avantages commerciaux à court terme, mais contribuent également à une relation commerciale bilatérale plus équilibrée et durable entre le Vietnam et les États-Unis."

Partageant ce point de vue, le Dr. Lê Dang Doanh, ancien directeur de l'Institut central de recherche et de gestion de l'économie, a déclaré que la forte hausse des importations témoigne de la bonne volonté et de l’engagement du Vietnam à approfondir sa coopération avec les États-Unis sur la base d’intérêts communs et de bénéfices mutuels.

"Ces chiffres commerciaux impressionnants soulignent l’énorme potentiel de collaboration économique accrue entre les deux pays", a-t-il indiqué. "Les équipements, technologies et biens de consommation américains de haute qualité encourageront les entreprises vietnamiennes à se moderniser, à renforcer leurs capacités et à accroître leur compétitivité dans divers secteurs".

