Un environnement des affaires transparent et attractif pour les investisseurs étrangers

>> Les capitaux étrangers continuent d’affluer vers le Vietnam

>> Des investisseurs étrangers réaffirment leur engagement à long terme au Vietnam

Photo : Dohoa/CVN

Le nombre croissant de nouveaux projets, d’ajustements de capital et d’acquisitions d’actions, témoigne de la confiance des investisseurs étrangers dans l’environnement des affaires du pays.

Coca-Cola a récemment inauguré sa nouvelle usine de boissons dans la province de Tây Ninh (Sud), pour un investissement total de 136 millions de dollars. Il s’agit de la plus grande usine de Coca-Cola au Vietnam et de la première usine agroalimentaire du pays à obtenir la certification LEED BD+C niveau Or pour la construction écologique.

Cette opération marque une étape importante dans la stratégie d’investissement et de développement durable de Coca-Cola après 31 ans de présence au Vietnam.

Plus qu’un simple investissement dans les infrastructures, elle reflète l’engagement de l’entreprise en faveur du développement durable et son ambition d’avoir un impact significatif sur les communautés qu’elle dessert à travers le pays, a déclaré Milly Cheng, Pdg de Coca-Cola Beverages Vietnam.

L’inauguration de la nouvelle usine de Tây Ninh marque une étape importante dans l’histoire de Coca-Cola au Vietnam, a-t-elle ajouté, ajoutant que cette installation ultramoderne est conçue pour être un pôle d’innovation et de développement durable, témoignant de la confiance de l’entreprise dans l’immense potentiel de croissance de ce marché et de son engagement à investir à long terme dans le pays.

Le président du Comité populaire de la province de Tây Ninh, Nguyên Van Ut, a déclaré que cet événement témoigne de la forte confiance du monde des affaires international, notamment des investisseurs américains et britanniques, dans l’environnement des investissements convivial, transparent et dynamique de la région.

Des facteurs clés qui attirent les investisseurs

Coca-Cola n’est pas le seul investisseur à miser sur le potentiel du marché vietnamien et à s’engager dans des investissements à long terme. La province de Bac Ninh (Nord) illustre parfaitement la confiance des investisseurs étrangers et la croissance continue de leurs investissements au Vietnam.

Le Comité populaire de la province de Bac Ninh a indiqué que depuis le début de l’année, la province a attiré environ 12 milliards de dollars d’IDE, ce qui la place au deuxième rang national derrière Hanoï.

Le président du Comité populaire provincial, Vuong Quôc Tuân, a expliqué que l’un des facteurs clés qui attirent les investisseurs étrangers dans la province réside dans sa volonté constante de privilégier les intérêts des entreprises et de leur offrir les conditions les plus favorables.

Plus précisément, Bac Ninh s’engage à accompagner les investisseurs dès le début, en les aidant à s’y retrouver dans les procédures et en instaurant un climat de confiance dès le début de leur parcours d’investissement. Parallèlement, la province souligne la responsabilité des responsables des agences d’accompagner chaque démarche et de veiller à ce que tout obstacle soit rapidement levé

Selon Phi Thi Huong Nga, directrice du Département des statistiques de l’industrie et de la construction de l’Office national des statistiques, l’attrait et la capacité du Vietnam à attirer les IDE restent forts grâce à son potentiel et à ses atouts considérables. Ces atouts comprennent sa situation géographique favorable, avec un accès facile aux principaux marchés, un vaste marché de consommation de plus de 100 millions d’habitants, des coûts compétitifs et un environnement macroéconomique stable.

Cependant, l’Agence de l’investissement étranger a également mis en garde contre certains risques susceptibles d’affecter les flux de capitaux étrangers, tels que le conflit commercial sino-américain et les nouvelles politiques tarifaires. Récemment, les investisseurs étrangers ont exprimé des inquiétudes concernant les questions fiscales, ce qui pourrait les rendre plus prudents dans leurs décisions, notamment pour les projets de grande envergure et à long terme.

Pour maintenir et renforcer l’attrait du Vietnam face à la concurrence des autres pays de la région en matière d’IDE, les économistes suggèrent que l’amélioration de la qualité de l’environnement des affaires reste une solution fondamentale et pratique. Cela nécessite des efforts constants pour créer une approche plus concrète et efficace afin de soutenir et de stimuler les activités d’IDE.

Photo : VNA/CVN

Selon l’Agence de l’investissement étranger, la restructuration administrative en cours au Vietnam est un facteur clé pour renforcer la confiance des investisseurs étrangers, suscitant des attentes quant à des réformes administratives plus approfondies et à un environnement d’investissement plus transparent dans les temps à venir.

Au cours du 1er semestre 2025, le stock des IDE enregistrés a atteint 21,51 milliards de dollars, soit une hausse de 32,6% par rapport à l’année précédente, selon le ministère des Finances.

Ce montant comprend 9,3 milliards de dollars de nouveaux investissements, en baisse de 9,6% ; 8,95 milliards de dollars de capitaux supplémentaires pour les projets existants, soit une multiplication par 2,2 ; et 3,28 milliards de dollars sous forme d’apports en capital et d’achats d’actions, en hausse de 73,6%.

VNA/CVN