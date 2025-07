Entreprises vietnamiennes : pont économique entre le Vietnam, la Belgique et l’UE

L’Association des entreprises vietnamiennes en Belgique (VBAB) multiplie les initiatives concrètes pour promouvoir les échanges économiques entre le Vietnam et l’Union européenne (UE), en particulier avec la Belgique, pays reconnu pour son savoir-faire dans les domaines portuaire, logistique et des énergies propres.

Dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le président de la VBAB, Nguyên Thành Vinh, a souligné qu’à l’occasion de la conférence intitulée "Valorisation des ressources de la diaspora vietnamienne en Europe pour renforcer les relations Vietnam-UE", tenue début juin à Bruxelles, la VBAB avait signé un protocole d’accord avec le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, la Banque militaire (MBBank), ainsi que cinq provinces vietnamiennes.

L’objectif est de développer des coopérations dans les domaines de la culture, du tourisme, du commerce, de l’investissement, du développement durable, de la formation et de l’innovation.

Des rencontres de suivi avec les partenaires vietnamiens signataires sont prévues lors des prochaines missions de Nguyen Thanh Vinh au Vietnam. Dès la fin juillet, la VBAB facilitera la visite, dans plusieurs localités vietnamiennes - notamment Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh, Dà Nang, Phu Yên et Hô Chi Minh-Ville - d’une entreprise belge de premier plan spécialisée dans les énergies portuaires.

Dans le contexte actuel de transition verte et numérique du Vietnam, la VBAB mise sur la mise en relation avec des partenaires belges dans des secteurs clés tels que l’hydrogène, les énergies renouvelables et la planification des ports intelligents. L’association ne se limite pas à un rôle d’intermédiaire : elle s’implique activement dans le suivi des projets pour garantir une coopération bénéfique à toutes les parties.

En septembre prochain, la VBAB participera à l’exposition Vietnam International Sourcing à Hô Chi Minh-Ville, consacrée à la chaîne d’approvisionnement mondiale. Ce sera l’occasion de renforcer le dialogue entre les entreprises vietnamiennes et étrangères, et de partager les retours d’expérience issus des partenariats avec la Belgique et l’UE.

Selon Nguyen Thanh Vinh, au-delà des exportations traditionnelles telles que les produits agricoles, le textile ou l’artisanat, les entreprises vietnamiennes devraient viser des produits à forte valeur ajoutée. Il identifie de nombreuses pistes prometteuses de coopération dans les domaines de l’éducation, du design de jeux vidéo, de l’architecture, de l’urbanisme et de la biotechnologie – autant de secteurs dans lesquels la Belgique excelle.

Enfin, le Vietnam pourrait également devenir un partenaire clé pour fournir à la Belgique des ressources humaines qualifiées, notamment dans le domaine des technologies de l'information.

