Prêt à répondre au super typhon Yagi qui va toucher la terre cet après-midi

Face à l'évolution complexe du super typhon Yagi, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà et une mission d'inspection l'accompagnant ont travaillé ce samedi matin 7 septembre avec le Département général d'hydrométéorologie et le Centre national de prévision hydrométéorologique et les agences connexes.

Faisant rapport au vice-Premier ministre Trân Hông Hà et au groupe de travail sur l'évolution du typhon Yagi, Mai Van Khiêm, directeur du Centre national de prévision hydrométéorologique, a précisé que dans la matinée du 7 septembre, le typhon avait été dans le Nord du golfe du Bac Bô, à 120 km à l'Est de la province de Quang Ninh, se poursuivant en direction de Quang Ninh - Hai Phong. Le typhon va toucher la terre ferme de Quang Ninh vers 17h00.

Du 7 septembre au matin du 8 septembre, il y a de pluies torrentielles à Quang Ninh, Hai Phong, Lang Son, Hà Giang, Phu Tho, Hoà Binh, Thai Binh, Thanh Hoa et aussi la capitale Hanoï.

S'exprimant lors de la séance de travail, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a reconnu et apprécié le travail de prévision et d'alerte du Centre national de prévision hydrométéorologique pour le typhon Yagi. Celui-ci a été prévu rapidement, avec assez de précision, conforme à celles de certaines stations internationales en termes d'ampleur, de direction, d'intensité, de complexité...

Il a donc demandé que le Centre continue d'évaluer avec précision l'évolution, la direction et les impacts du typhon dans un rayon de 100 à 150 km à Quang Ninh, Hai Phong et Thai Binh et d'informer de l'heure la plus précise possible où le typhon touchera la terre.

En outre, les prévisions et les alertes doivent être mises à jour plus rapidement et plus fréquemment. Il convient de prêter attention aux moments les plus dangereux lorsque la tempête frappe la terre.

Pour les régions insulaires, le chef adjoint du gouvernement a suggéré qu'il était nécessaire d'élaborer des plans pour faire face aux hautes vagues afin de protéger en toute sécurité les digues dans les zones côtières. Il a aussi demandé d'élaborer des plans afin d'avertir des crues soudaines, des glissements de terrain et des inondations urbaines et d'assurer la communication avec les zones directement touchées par le typhon.

Il a ordonné aux ministères, branches et agences concernés d'accroître leur vigilance, leur concentration élevée et de prendre des mesures pour maintenir une bonne direction en réponse au super typhon Yagi et de se concentrer sur la garantie de la sécurité de la vie et des biens des gens.

Le gouvernement avait établi un commandement avancé à Hai Phong pour diriger les travaux de prévention et de contrôle de ce typhon. Immédiatement après la réunion avec le Département général d'hydrométéorologie, le vice-Premier ministre et le groupe de travail se sont rendus dans cette ville portuaire du Nord.

