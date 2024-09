Le Vietnam se prépare à l’arrivée du typhon Yagi

>> Les typhons se forment plus près des côtes en raison du changement climatique

À 7h00, l’œil de la tempête se trouvait à environ 18,4 degrés de latitude nord, 119,8 degrés de longitude est, dans la zone nord-est de la Mer Orientale. La vitesse près de son centre était de 62 à 74 km/h, se dirigeant vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse d’environ 20 à 25 km/h.

Photo : VNA/CVN

Le typhon devrait continuer à se déplacer dans la même direction à environ 10 km/h le 4 septembre et changer vers l’ouest les 5 et 6 septembre. Dans les 72 à 120 heures qui suivent, la tempête se déplacera principalement dans la direction ouest-nord-ouest à une vitesse de 10 à 15 km/h, avec des vents plus forts.

Du 4 au 6 septembre, le typhon Yagi pourrait atteindre un niveau très fort dans le nord-est de la Mer Orientale.

Au cours des prochaines 24 heures, des vagues de 2 à 4 m pourraient se produire dans la partie est de la Mer Orientale, qui pourraient atteindre 5 à 7 m du 4 au 6 septembre, provoquant une mer agitée très dangereuse pour les navires opérant dans cette zone.

Des pluies torrentielles sont prévues dans la zone allant de Hà Tinh à Binh Dinh, dans les hauts plateaux du Centre et dans le Sud.

Le NCHMF a averti que les pluies torrentielles sont susceptibles de provoquer des inondations dans les zones basses, ainsi que des crues soudaines sur les petites rivières et ruisseaux, et des glissements de terrain sur les pentes raides.

Photo : VNA/CVN

Il a conseillé aux localités de surveiller régulièrement les alertes en temps réel des zones à risque de crues soudaines et de glissements de terrain sur son site Web à l’adresse https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn et dans les bulletins d’alerte de crues soudaines et de glissements de terrain.

Mardi 3 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné dans une dépêche aux ministères, aux secteurs et aux localités de prendre rapidement des mesures contre le typhon.

Il a noté que la tempête a une très forte probabilité d’affecter directement les zones maritimes et terrestres des régions du Nord et du Centre-Nord, et a demandé aux chefs des ministères et des localités concernés de surveiller de près son évolution, de donner des instructions opportunes sur les mesures à prendre, d’assurer la sécurité des personnes et de minimiser les dommages matériels.

En même temps, ils ont été priés de guider les populations pour se préparer à la tempête, en ordonnant aux navires opérant en mer de chercher des abris sûrs, en évacuant activement les personnes des zones à haut risque vers des endroits plus sûrs et en protégeant la sécurité des infrastructures.

Le chef du gouvernement a également demandé aux ministères et aux localités concernées de préparer les forces et les véhicules pour les activités de recherche et de sauvetage. Il a invité les organes de presse de tenir constamment à jour les mouvements du typhon et de fournir des conseils aux populations pour y faire face.

VNA/CVN