Le typhon Yagi fait 15 morts aux Philippines

Le bilan des inondations soudaines et des glissements de terrain causés par le typhon Yagi et la mousson du sud-ouest aux Philippines s'élève à 15 morts, tandis que 15 personnes ont été blessées et 21 sont toujours portées disparues, selon le Bureau de la défense civile du pays (OCD).