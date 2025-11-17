Contributions au projet de documents du XIVe Congrès national du Parti : valoriser le "soft power" dans la nouvelle ère

En étudiant le projet de documents soumis au XIV e Congrès national du Parti, les cadres, membres du Parti et habitants de la province de Lang Son (Nord) expriment leur total soutien à l’orientation stratégique consistant à valoriser le "soft power" vietnamien - notamment les valeurs historiques et culturelles, le patriotisme, la solidarité et la fierté nationale - afin d’atteindre les objectifs fixés : devenir en 2030 un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire supérieur, puis un pays développé à haut revenu en 2045.

Les cadres, entreprises et scientifiques de la province soutiennent les six tâches centrales et trois percées stratégiques, tout en estimant nécessaire d’accentuer la libération des ressources, la décentralisation, l’autonomie locale et le développement des ressources humaines de haute qualité.

Bùi Thi Bich Dao, directrice générale de l’EURL des véhicules électriques DK Viêt Nhât (à Lang Son), souligne le rôle de la réforme institutionnelle, de la transition numérique et de l’application scientifique et technologique pour faciliter l’investissement et soutenir l’économie privée. Selon elle, l’intégration progressive des technologies - de l’IA à la gestion - apporte une productivité accrue. L’entreprise applique déjà des outils numériques tels que l’application DKbike App Connect pour optimiser la gestion et l’interaction avec les utilisateurs.

Elle affirme que la Résolution 68-NQ/TW témoigne de l’attention accordée au développement de l’économie privée, un secteur qui contribue 67% au PIB provincial en 2025. Toutefois, Lang Son reste une province montagneuse avec une majorité de petites et micro-entreprises, un niveau technologique limité et une faible compétitivité.

Les experts locaux, dont Hoàng Van Pao, président de l'Union provinciale des associations scientifiques et technologiques et président du Conseil consultatif sur la culture et la société du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam de Lang Son, soulignent que les valeurs culturelles et historiques constituent une ressource stratégique de "soft power" pour l’intégration internationale et le développement durable du pays. Ils recommandent de renforcer la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et historique ; d'amplifier la promotion culturelle à l’échelle nationale et internationale ; d'accélérer le développement du tourisme, secteur que la province érige en pilier économique prioritaire à l’horizon 2030.

Nguyên Quôc Hông, secrétaire du Parti de la Compagnie par actions Huu Nghi Xuân Cuong, a conclu en insistant sur le rôle décisif de l’édification d’un Parti "pur et puissant". Selon lui, c’est là le moteur fondamental de la cohésion, de la stabilité politique et du développement durable au sein des entreprises.

