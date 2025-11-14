Plongée dans le monde enchanté des jouets japonais modernes au Vietnam

Une exposition de jouets japonais a ouvert ses portes vendredi 14 novembre au centre commercial AEON Long Biên à Hanoï, mettant en lumière les différents types d’omocha, ou jouets, leur importance dans la culture japonaise et leur influence sur l’industrie mondiale du jouet.

Présentant 71 jouets japonais emblématiques ayant inspiré des générations japonaises, "Omocha : Les jouets japonais d’aujourd’hui" offre un aperçu captivant de la créativité et de la vie japonaise contemporaine, selon le Centre d’échanges culturels de la Fondation du Japon au Vietnam.

Il s’agit de la dernière exposition itinérante organisée par la Fondation du Japon, et le Vietnam sera le premier pays au monde à accueillir cet univers coloré des jouets japonais modernes.

Omocha est un terme japonais désignant les jouets, englobant une vaste gamme d’objets traditionnels et modernes destinés aux enfants comme aux adultes. Partie intégrante de la culture japonaise, l’omocha trouve son origine dans une longue tradition de création et de jeu avec des jouets.

Des poupées en bois traditionnelles aux cerfs-volants et kendama, en passant par les jeux vidéo et les figurines d’anime modernes, les omocha ont évolué au fil du temps pour refléter les tendances et les préférences changeantes.

Les omocha traditionnels, tels que les kendama, les daruma otoshi, les koma et les koinobori, ont été appréciés par des générations d’enfants et d’adultes japonais, tandis que les omocha modernes, comme les produits dérivés d’anime et de manga et les jeux vidéo, ont conquis le cœur du monde entier.

L’exposition propose les poupées traditionnelles faites à la main, les robots, les jouets miniatures et les jeux vidéo, stimulant ainsi la créativité et l’imagination des enfants comme des adultes.

L’événement se compose de sept espaces thématiques : jouets transformables, jouets à l’effigie de personnages japonais, jouets miniatures sophistiqués, jouets Kawaii, l’évolution des jouets de transport, jouets traditionnels et jouets électroniques de nouvelle génération.

À travers 71 jouets japonais, les visiteurs pourront découvrir l’évolution des jouets qui demeurent une composante essentielle de la culture japonaise et ont profondément influencé l’industrie mondiale du jouet. Après Hanoï, l’exposition sera présentée à Huê, dans le Centre.

