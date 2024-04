Le Vietnam soutient un accord mondial sur la pollution plastique

L'objectif principal de cette session est d'établir un accord sur un traité mondial visant à éliminer la pollution plastique d'ici la fin de l'année. Pour atteindre cet objectif, les négociateurs devront parvenir à un accord mondial juridiquement contraignant sur la pollution plastique.

Selon le ministre canadien de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, l'objectif de cette réunion est de se mettre d’accord sur 60 à 70% du contenu de l'accord.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le chef de la délégation vietnamienne au CIN-4, Lê Ngoc Tuân, a souligné que le Vietnam et d'autres pays soutiennent l'élaboration d'un accord mondial juridiquement contraignant pour résoudre la pollution plastique. Selon lui, ce serait le cadre légal permettant aux pays membres de développer des actions pour réduire la pollution plastique et de joindre leurs efforts pour faire face aux défis environnementaux.

Lê Ngoc Tuân a déclaré qu'en tant que pays en développement, le Vietnam souhaite un accord mondial pour résoudre la pollution plastique, mais cet accord doit tenir compte de la responsabilité des pays en fonction de leur niveau et de leur capacité de développement.

Le Vietnam souhaite un équilibre car en plus des mesures de contrôle, il faut tenir compte des méthodes de mise en œuvre, en matière financière, technologique, ou des capacités, a-t-il dit, avant d’insister sur la nécessité des évaluations spécifiques sur les impacts futurs lors de l’adhésion à l'accord, dont les impacts environnementaux, économiques et les impacts sur les moyens de subsistance des populations.

La production annuelle de plastique a plus que doublé en 20 ans, atteignant 460 millions de tonnes, et est sur le point de tripler d'ici quatre décennies. Seulement 9% sont recyclés et, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la "contribution" du plastique au réchauffement climatique pourrait plus que doubler d'ici 2060.

VNA/CVN