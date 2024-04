Lancement des propositions de recherche sur la conservation des tortues marines

De plus, il a insisté sur l'importance du renforcement des liens et du partage d'expériences dans la région.

Ces informations ont été partagées par le directeur du Parc national de Côn Dao, Nguyên Khac Pho, lors de la 2e conférence régionale sur la décennie pour l'océan et de la 11e conférence internationale sur les sciences marines, qui s'est tenue du 22 au 25 avril à Bangkok (Thaïlande) sous l'égide de l'UNESCO.

Selon Nguyên Khac Pho, le Parc national de Côn Dao a commencé à mettre en œuvre des activités de conservation des tortues marines au Vietnam depuis 1987. Ces activités comprennent la gestion de 18 aires de ponte pour les tortues vertes (Chelonia mydas), la préservation des récifs coralliens et des herbiers marins, la prévention des intrusions et le harcèlement des tortues mères, ainsi que le déplacement des œufs de tortues vers des lacs d'incubation. De 1993 à 2022, le parc a enregistré la ponte de 12.654 tortues mères, avec un total de 36.939 nids de tortues. Plus de 3.211.500 œufs ont été transférés vers le lac d'incubation, et le taux d'éclosion réussi des œufs a dépassé les 80%, avec plus de 2.419.290 bébés tortues relâchés dans la mer d'ici 2022. Actuellement, le Parc national de Côn Dao est devenu le plus grand site de reproduction des tortues marines du pays, accueillant environ 700 tortues par an.

Nguyên Khac Pho a également mentionné que, lors de la mise en œuvre des activités de conservation, des tortues migrantes provenant de Côn Dao ont été observées se rendant vers d'autres sites, tels que l'île de Phu Quy et Truong Sa (Vietnam) ainsi que certaines zones côtières en Asie du Sud-Est, comme Sihanoukville (Cambodge), la côte est de l'État de Pahang (Malaisie) et la mer de Natuna (Indonésie). En 2018, la station de Bay Canh du Parc national de Côn Dao a découvert une mère tortue en ponte portant une étiquette provenant d'Indonésie.

La 2e conférence régionale sur la décennie pour l'océan et la 11e conférence internationale sur les sciences marines ont rassemblé près de 1.500 délégués de 124 pays et territoires. Il s'agit d'une excellente occasion de soulever des questions visant à promouvoir la coopération et à entreprendre des actions spécifiques pour relever les défis du développement durable du milieu marin dans la région.

