Projet de canal Funan Techo : le Vietnam souhaite une recherche conjointe

>> Le Vietnam appelle au partage d’informations sur le projet cambodgien Funan Techo

Le Vietnam a également exhorté la partie cambodgienne à appliquer les lignes directrices d'évaluation des impacts transfrontaliers du projet de la Commission internationale du Mékong (MRC) afin de parvenir à une compréhension commune des impacts transfrontaliers du projet et des mesures d'atténuation appropriées.

Au cours des réunions, le Comité du Mékong du Cambodge a pris note des préoccupations de la partie vietnamienne concernant le projet et a annoncé qu'il travaillait avec les ministères et secteurs cambodgiens concernés pour transmettre ces points de vue.

Le VNMC a demandé au secrétariat du MRC de soutenir les pays dans la recherche visant à évaluer les impacts transfrontaliers du projet. Le Secrétariat mène de toute urgence une enquête indépendante sur les impacts du projet, en particulier les impacts transfrontaliers, proposant des mesures d'atténuation et de suivi des impacts.

Auparavant, le VNMC avait organisé un atelier de consultation sur le projet de canal Funan Techo le 23 avril, qui avait soulevé des inquiétudes quant aux impacts potentiels sur le Mékong.

Selon la CNMV, le Cambodge a envoyé une notification officielle au MRC concernant son plan de construction du canal Funan Techno. Le canal utilisant directement la source d’eau de la rivière Bassac, principal distributeur du Mékong, le projet a suscité de nombreuses inquiétudes quant à son impact transfrontalier. Le développement affecterait les ressources en eau du delta du Mékong, en particulier dans le contexte de sécheresse et d'intrusion d'eau salée qui frappent la région avec plus de fréquence et de gravité.

Le canal Funan Techo transférera l'eau de la rivière Bassac, un affluent du Mékong, vers le port de Kep situé à l'extérieur du bassin. Cela réduira considérablement les ressources en eau du delta du Mékong, ce qui aura un impact négatif sur les moyens de subsistance et la production des populations locales et des écosystèmes naturels.

La construction du projet devrait commencer en 2024 et s'achever en 2027, avec un volume total de marchandises circulant sur cette nouvelle voie navigable de sept millions de tonnes par an.

Les participants ont exprimé la conviction que le Cambodge partagerait bientôt des détails sur les objectifs, la conception et les opérations du projet et s'engagerait dans des recherches conjointes sur ses impacts en vue de parvenir à des mesures appropriées pour surveiller et minimiser les impacts.

La chef du bureau du VNMC, Nguyên Thi Thu Linh, a réitéré que le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et le VNMC continueront à se coordonner étroitement avec le secrétariat du MRC, le Cambodge et d'autres pays membres du MRC pour accélérer la recherche sur les impacts du projet Funan Techo et proposer des mesures d’atténuation et suivre l’impact.

Par ailleurs, lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères tenue le 11 avril à Hanoï, le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, Doàn Khac Viêt, a déclaré que le Vietnam soutenait les besoins de développement socio-économique des pays du Mékong, tout en soulignant l'importance de renforcer la coopération pour gérer et utiliser efficacement et durablement les ressources en eau du Mékong pour le développement durable du bassin, les intérêts des communautés du bassin, l'avenir des générations futures et la solidarité entre les pays côtiers.

Le Vietnam est très intéressé par le projet de canal Funan Techo et appelle le Cambodge à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam et la Commission internationale du Mékong pour partager des informations et évaluer l'impact du projet sur les ressources en eau et l'environnement écologique du delta du Mékong afin d'assurer l’harmonie des intérêts des pays côtiers et des habitants de la région, a-t-il ajouté.

