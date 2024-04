Le Général Vo Nguyên Giap à pleins volumes

Vo Nguyên Giap - Le Général du peuple , une collection de six livres présentée mercredi 17 avril dans la province de Diên Biên par les Editions Politique nationale – Vérité, offre aux lecteurs de belles images de la vie et de l’œuvre révolutionnaire d’une des figures importantes qui ont marqué l’histoire.

Élève éminent et proche du Président Hô Chi Minh, premier Général d’armée et Commandant en chef de l’Armée populaire du Vietnam, le Général Vo Nguyên Giap est connu pour son génie militaire, son intégrité absolue, son dévouement pour la nation et le peuple.

Photo: VNA/CVN

Dans tous les tournants historiques du Vietnam de l’après-Révolution d’août 1945 et les campagnes militaires des deux résistances nationales, le Général Vo Nguyên Giap fut toujours une des personnalités de premier plan, sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh.

L’un des plus importants stratèges militaires de l’Histoire, le Général eut des contributions importantes à l’oeuvre révolutionnaire du Parti et du peuple durant toute sa vie révolutionnaire de plus de 80 ans, forçant l’admiration de tout le peuple et des amis internationaux

Photo: VNA/CVN

Le prestige, la moralité et la personnalité du Général Vo Nguyên Giap sont allés bien au-delà du territoire du Vietnam, devenant un symbole de l’héroïsme révolutionnaire et inspirant des mouvements de résistance dans les pays coloniaux d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.

Publiée à l’occasion du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, la collection comprend 6 livres : un en vietnamien et cinq livres bilingues : vietnamien - anglais, vietnamien - français, vietnamien - espagnol, vietnamien - chinois, vietnamien - arabe.

VNA/CVN