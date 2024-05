Le Vietnam cherche à améliorer la gestion des crédits carbone

La directive indique clairement qu'en mettant en œuvre son engagement de réduire les émissions nettes à zéro d'ici 2050, lancé lors de la 26e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), le Vietnam a mis à jour les CDN afin de respecter leurs engagements internationaux en matière de réduction des émissions.

Le déploiement de la CDN relève de la responsabilité des pays pour mettre en œuvre la Convention-cadre des Nations unies et l'Accord de Paris sur le changement climatique, notamment l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de l'utilisation des terres et des forêts, de la gestion des déchets et des processus industriels.

Afin d'assurer la réalisation de l'engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 selon la CDN et d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050, l'élaboration et la mise en œuvre de plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs et le développement du marché du carbone et les mécanismes de gestion des crédits carbone sont considérés comme urgents.

Le développement du marché du carbone et des mécanismes de gestion, d'échange et de compensation des crédits carbone font partie des solutions importantes pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à des coûts raisonnables.

L'activité contribuera à augmenter la compétitivité des entreprises et les revenus des personnes participant à des projets liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la protection et au développement des forêts.

Le chef du gouvernement a exhorté les ministères de l'Industrie et du Commerce, du Transport; des Ressources naturelles et de l'Environnement et de l'Agriculture et du Développement rural à promulguer d'urgence des plans d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre au niveau sectoriel conformément aux dispositions du décret ministériel N°06/2022/ND-CP (Annexe IV) et à les mettre en œuvre, avec un en vue d’assurer l’engagement selon la CDN.

Il est nécessaire de coordonner avec le ministère de l'Information et de la Communication, les agences de presse dans le travail de diffusion approfondie sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la mise en œuvre des CDN, les modalités de génération de crédits carbone et la participation volontaire au marché du carbone, a-t-il insisté.

D'autre part, il a proposé aux comités populaires des provinces et des villes au niveau central de se coordonner avec les portefeuilles et branches concernés pour organiser la réalisation des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à la CDN, entre autres.

