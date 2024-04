Phu Yên et Binh Dinh attirent un grand nombre de projets énergétiques

Photo: VNA/CVN

La société d’hydrogène vert Minh Thach D&L du groupe Minh Thach a proposé au Comité populaire de la province de Phu Yên un investissement dans un complexe de production d'hydrogène et d'ammoniac verts, pour une production annuelle de 45.000 - 55.000 tonnes d'hydrogène ou 270.000 tonnes d'ammoniac.

L'investisseur envisage de mener des constructions dans la cité municipale de Sông Cau et le district de Son Hoa sur une superficie de plus de 830 ha pour générer environ 450 MW d'énergie éolienne et 707 MWp d'énergie solaire pour son projet.

Le projet vise à fournir de l'hydrogène et de l'ammoniac verts pour les marchés chinois, sud-coréen, japonais et vietnamien, contribuant ainsi au développement des énergies renouvelables, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la lutte contre le changement climatique et au budget de l’État et de la localité.

En mars dernier, le groupe Nexif Ratch Energy SE Asia Pte. Ltd (Singapour) et le Comité populaire de la province de Binh Dinh ont signé un protocole d'accord sur l'investissement dans le projet de parc éolien Nexif Ratch Binh Dinh.

Le projet sera réalisé dans la commune de Canh Liên, district de Vân Canh, avec une puissance de 150 MW et un investissement total de 5.500 milliards de dôngs (216,8 millions d'USD).

En décembre dernier, le Comité populaire de la province de Binh Dinh a remis trois mémorandums d'investissement concernant le projet d’énergie éolienne d'une puissance de 2.000 MW du consortium IDG Capital - STS Development et la société de la zone industrielle Saigon - Nhon Hoi (4,8 milliards d'USD) et le projet de centrale électrique à biomasse Binh Dinh de la société Erex (2.400 milliards de dôngs).

De plus, la Chambre de l’industrie et du commerce allemande au Vietnam (AHK Vietnam) se renseigne sur un investissement dans un projet d’énergie éolienne offshore d'environ 4,6 milliards d'USD dans le district de Phu My.

VNA/CVN