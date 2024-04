Hôi An met le paquet sur la Réserve naturelle de Cù Lao Chàm

Après l’ajustement, la superficie totale de la réserve naturelle et de la zone tampon de Cù Lao Chàm s’élève à 23.530 ha (soit une augmentation de 30 ha par rapport à la résolution N°06 du 10 mars 2021 du Conseil populaire de la ville), dont la partie maritime est de 21.887,2 ha et la partie insulaire de 1.642,8 ha.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti et président du Conseil populaire de la ville de Hôi An, Trân Anh, a déclaré que l’ajustement avait été effectué dans le sens d’ajouter la zone forestière naturelle au sud-est de l’île de Hon Lao à la zone strictement protégée, réduisant ainsi le secteur de restauration écologique pour passer au secteur de protection stricte (partie insulaire), augmentant ainsi la superficie du secteur services-administration et la zone tampon (partie maritime et insulaire).

La superficie augmentée de 43,6 ha pour le secteur services-administration (partie insulaire) se concentre principalement sur la tâche de préservation et de construction de jardins botaniques, la station de conservation des ressources génétiques des espèces animales et végétales, le domaine des herbes médicinales combinant des activités de recherche, d’éducation et de développement pour l’écotourisme, des ouvrages construits tels que des nids d’oiseaux, des projets de défense, des projets de réservoir de Bai Bim...

Ainsi, après ajustement, le budget total pour la mise en œuvre du projet de création de la réserve naturelle de Cù Lao Chàm s’élève à plus de 129 milliards de dôngs.

"L’ajustement et le complément de certains contenus du projet par rapport à la résolution N°06 du 10 mars 2021 du Conseil populaire municipal approuvée lors de la dernière réunion garantissent le respect des exigences pratiques, tout en réalisant la conservation de la biodiversité de la Réserve naturelle de Cù Lao Chàm", a souligné Trân Anh.

