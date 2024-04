Le Vietnam agit pour lutter contre la pollution blanche

Le gouvernement vietnamien a promulgué de nombreuses politiques, participé à divers forums et encouragé la coopération internationale, pour témoigner de son engagement actif et affirmer sa détermination à réduire les déchets plastiques.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, la consommation de plastique par habitant au Vietnam a augmenté rapidement, passant de 3,8 kg par an en 1990 à 41 kg en 2015 et environ 54 kg actuellement. Cela entraînera une augmentation des déchets plastiques, du risque de pollution blanche, ainsi qu'une pression sur le système de gestion environnementale.

Le 4 décembre 2019, le Premier ministre a publié la Décision n°1746/QD-TTg promulguant le Plan d'action national sur la gestion des déchets plastiques océaniques jusqu'en 2030.

Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a officiellement approuvé un projet visant à réduire les déchets plastiques océaniques au Vietnam. Le projet, financé par le ministère allemand de l'Environnement, de la Conservation de la nature et de la Sûreté nucléaire par le biais du Fonds mondial pour la nature (WWF), a été mis en œuvre dans dix localités.

Lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial 2019 à Davos en Suisse, le ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement et un représentant du Forum économique mondial ont signé une lettre d'intention relative au traitement des déchets plastiques et à la construction d'une économie circulaire, visant à soutenir la participation du Vietnam à l'initiative du Partenariat mondial d'action pour le plastique.

Pour mettre en œuvre ce programme, un projet visant à renforcer la gestion des déchets plastiques au Vietnam a été approuvé par le Premier ministre en 2021. Le 19 novembre 2021, le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement a rendu une décision portant création d'un groupe de travail pour mettre en œuvre le Partenariat national d'action pour le plastique du Vietnam (Viet Nam National Plastic Action Partnership - NPAP).

Le 7 mars 2024, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Lê Công Thanh, a signé une décision publiant un plan pour mettre en œuvre les activités du NPAP et participer à des forums internationaux sur les déchets plastiques en 2024.

En outre, l'Institut de stratégie et de politique sur les ressources naturelles et l'environnement du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement collabore avec le Programme des Nations unies pour l'environnement pour élaborer des mesures visant à mettre en œuvre un projet visant à renforcer la capacité de gestion de la pollution plastique au Vietnam.

En 2009, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 22 avril "Journée internationale de la Terre nourricière", avec le désir d'encourager tout le monde à comprendre l'importance et à s'unir pour protéger les valeurs de la Terre. Le thème de la Journée de la Terre 2024 "Planet vs. Plastics" vise à appeler les pays à réduire la production de tous les plastiques de 60% d'ici 2040, dans le but de mettre fin à l'utilisation du plastique pour la santé des humains et de la Terre.

VNA/CVN