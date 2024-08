Musée des beaux-arts du Vietnam

Présentation d'un livre sur des œuvres du peintre Trân Van Cân

À l'occasion du 30 e anniversaire de la mort du peintre Trân Van Cân (1994-2024), le jeudi 8 août, le Musée des beaux-arts du Vietnam a organisé une cérémonie de présentation du livre Trân Van Cân - Œuvres sélectionnées dans la collection du Musée des beaux-arts du Vietnam et de réception de l'œuvre musicale Little Thuy’s Minuet (Mélodie pour la petite Thuy).

Le Musée des beaux-arts du Vietnam a la chance de conserver une précieuse collection d’œuvres du célèbre artiste Trân Van Cân (1910-1994). Avec des articles, des images et des informations sur ses œuvres, le livre Trần Văn Cẩn - Tác phẩm chọn lọc trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Trân Van Cân - Œuvres sélectionnées dans la collection du Musée des beaux-arts du Vietnam) permettra aux lecteurs de mieux comprendre la vie de ce célèbre peintre, une des grandes figures des beaux-arts vietnamiens modernes.

Selon Nguyên Anh Minh, directeur du musée, cet ouvrage comprend 213 pages et est publié par les Éditions Thê Gioi (Le Monde). "Le livre est non seulement une référence précieuse pour les chercheurs et les étudiants en art, mais aussi un cadeau pour les passionnés de peinture vietnamienne", a-t-il souligné.

Diplômé de l'École des beaux-arts de l'Indochine en 1937, Trân Van Cân est considéré comme l'un des quatre piliers de la première génération de peintres vietnamiens, aux côtés de Nguyên Gia Tri, Nguyên Truong Lân et Tô Ngoc Vân. Ces noms sont réunis dans l'adage populaire rimé "Nhât Tri, nhi Lân, tam Vân, tu Cân" (1er c'est Tri, 2e Lân, 3e Vân, et 4e Cân).

Contributions aux beaux-arts vietnamiens modernes

Trân Van Cân a démontré son talent dans de nombreux genres, y compris les peintures sur soie, sur laque, à l'huile et même à travers la sculpture sur bois. Ses œuvres ont contribué à façonner l’apparence des beaux-arts vietnamiens modernes, élevant ce domaine au niveau international. Il était une personne simple et gentille, mais un artiste audacieux.

Au cours de la première moitié de sa carrière, il s'est consacré à l'art, notamment sur le perfectionnement des techniques de laque. Dans la seconde moitié de sa carrière, Trân Van Cân s'est consacré à la cause des beaux-arts au service du peuple. Il a accepté de sacrifier son ego et ses préférences personnelles pour servir le peuple et les beaux-arts du pays.

Dans le cadre du programme de lancement du livre, le musée a reçu l'œuvre musicale Little Thuy’s Minuet (Mélodie pour la petite Thuy), offerte par le Britannique Paul Zetter.

Arrivé au Vietnam en 1998 en tant que directeur adjoint du British Council, Paul Zetter a lancé, en l’an 2000, une campagne pour restaurer la peinture Em Thuy (La Petite Thuy) de Trân Van Cân. En 2003, cette toile est également devenue une source d'inspiration pour ce compositeur anglais qui a créé Little Thuy’s Minuet. "J’ai vu +Em Thuy+ dans un livre. Je fus impressionné par la beauté naïve de cette fillette et j'ai créé cette musique", a-t-il partagé.

Avec le soutien de l"'Artiste du Peuple" Ngô Hoàng Quân, cette œuvre musicale a été transcrite pour un groupe de musique de chambre et jouée pour la première fois au Musée des beaux-arts du Vietnam dans le cadre de cette cérémonie.

De dimensions 60 x 45 cm, Em Thuy, peinture à l'huile du peintre Trân Van Cân, a été réalisée en 1943 et représente le portrait de sa nièce de 8 ans, Nguyên Minh Thuy. Parmi ses œuvres célèbres, Em Thuy est estimée comme étant une de ses meilleures toiles. C'est aussi le portrait considéré le plus réussi des beaux-arts vietnamiens du XXe siècle, actuellement exposé au Musée des beaux-arts du Vietnam.

En 2014, Em Thuy a même été reconnu trésor national du pays.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN