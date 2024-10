Présentation du socialisme vietnamien en Italie

>> Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un grand théoricien du socialisme

>> L'héritage du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur le modèle de socialisme au Vietnam

Stefano Bonilauri est le seul étranger à recevoir ce prix cette année.

La Maison d'édition Anteo Edizioni a traduit le livre “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" (Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam) du feu secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong en italien.

Photo : VNA/CVN

Stefano Bonilauri a déclaré que la protection des fondements idéologiques du PCV était une tâche très importante dans la situation internationale instable actuelle, espérant que ce prix pourrait contribuer à renforcer les relations entre le Vietnam et l'Italie.

La traduction et la publication de la version italienne du livre illustre les sentiments et l’admiration de Stefano Bonilauri envers le feu secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong et son souhait de présentation du socialisme au Vietnam au public italien.

La maison d'édition Anteo Edizioni, dont le siège est à Reggio d'Émilie, dans le nord d'Italie, joue un rôle fondamental dans la promotion des connaissances sur le Vietnam en Italie. L'un de ses travaux les plus importants est la publication du livre susmentionné de Nguyên Phu Trong. Il est populaire auprès de nombreux lecteurs italiens, y compris des universitaires, des étudiants ou des hommes d'affaires.

Stefano Bonilauri a déclaré que ce livre permettait aux lecteurs italiens de comprendre de profonds changements économiques et sociaux au Vietnam.

Il a affirmé que la maison d'édition Anteo Edizioni continuerait à promouvoir les connaissances sur le Vietnam en publiant de nouveaux ouvrages sur le Vietnam contemporain.

VNA/CVN