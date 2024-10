L'ASEAN et l'UE encouragent la collaboration dans la gestion des catastrophes

Le Centre de coordination de l'ASEAN pour l'aide humanitaire en matière de gestion des catastrophes (AHA Centre) et le Département de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire de l'Union européenne (UE) ont signé le 17 octobre un accord visant à renforcer davantage la coopération en matière de gestion des catastrophes entre les pays membres.

Photo : asean.org/CVN

L'accord signé permettra aux deux régions d'échanger des connaissances et des meilleures pratiques, d'échanger des experts et de développer des programmes de formation dans le domaine de la gestion des catastrophes.

Le secrétaire général adjoint de l'ASEAN pour les affaires communautaires et corporatives, Nararya S. Soeprapto, a déclaré que cette coopération renforcerait la force et la capacité des deux organisations en matière de gestion des catastrophes et d'aide humanitaire. Elle témoigne du développement et du renforcement des relations ASEAN-UE dans diverses dimensions.

L'accord prouve comment une coopération concrète et axée sur les résultats peut renforcer les efforts de gestion des catastrophes et de réponse aux urgences dans différentes parties du monde, a-t-il déclaré.

Le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič, a quant à lui déclaré que l'UE était fière d'être un partenaire de longue date de l'ASEAN et du Centre AHA. Au fil des ans, le Centre AHA est devenu un pôle de connaissances sur la gestion des catastrophes au sein de l'ASEAN.

VNA/CVN