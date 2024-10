Groupe des femmes de la Communauté aséanienne

L'épouse du dirigeant Tô Lâm rencontre le comité exécutif du Groupe AWCH

Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, a rencontré ce vendredi 11 octobre à Hanoi le comité exécutif du Groupe des femmes de la Communauté aséanienne (AWCH) et des invités.

>> La Journée de la Famille de l'ASEAN 2023 fêtée à Hai Phong

Photo : VNA/CVN

L’AWCH a été créé le 11 août 2015 à Hanoï, à l'occasion du 48e anniversaire de la fondation de l'ASEAN et du 20e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN. C'est l'une des initiatives du ministère vietnamien des Affaires étrangères (AE) pour célébrer la naissance de la Communauté de l'ASEAN le 31 décembre 2015.

L’AWCH comprend des femmes ambassadrices, des épouses d'ambassadeurs, des dirigeantes et des officiers des ambassades des pays de l'ASEAN à Hanoï, des épouses de dirigeants du ministère des AE et un certain nombre de cadres femmes de ce ministère.

La présidente honoraire de l’AWCH, Vu Thi Bich Ngoc, épouse du vice-Premier ministre et ministres des AE, Bùi Thanh Son, a déclaré qu'après près de dix ans de fonctionnement, l’AWCH est devenu de plus en plus cohérent, s'est élargi et a des activités plus significatives.

L'AWCH a formé un réseau avec la participation de 19 partenaires de l'ASEAN et développé ses activités aux capitales des pays de l'ASEAN

Ses activités sont riches, substantielles et proches telles que : la Journée de la Famille de l'ASEAN ; un festival gastronomique qui collecte des dons caritatifs pour les femmes et les enfants en difficulté ; découverture du Vietnam et de l’ASEAN…, a indiqué Vu Bich Ngoc.

Elle a ajouté que les activités ont contribué à accroître les échanges, la compréhension, à promouvoir la diversité culturelle de l'ASEAN, à renforcer l'amitié et à relier les amis internationaux. L'image de la famille de l'ASEAN et la solidarité des femmes de l'ASEAN se répandent.

Ses activités ont toujours reçu le soutien du ministère vietnamien des Affaires étrangères et des épouses des hauts dirigeants au fil du temps.

À cette occasion, Vu Thi Bich Ngoc a exprimé sa joie et a remercié l’épouse du secrétaire général et président Tô Lâm Ly d'avoir pris le temps de rencontrer son groupe, soulignant que l'image de Ngô Phuong Ly lors qu’elle porte l’ao dài et ses activités a non seulement laissé une profonde impression dans le cœur des amis internationaux sur l'ao dài et les traditions culturelles vietnamiennes, mais également inspiré et apporté de la fierté aux femmes travaillant dans les affaires étrangères.

Lors de la rencontre, l’épouse du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, a exprimé ses impressions et ses félicitations pour les résultats des activités de l’AWCH au cours des 10 dernières années.

Des activités culturelles et d'échanges interpersonnels significatives ont contribué de manière significative aux efforts communs de l'ASEAN et chaque pays membre à renforcer et cultiver constamment la solidarité de l’ASEAN, a dit Ngô Phuong Ly.

Les activités du Groupe promeuvent non seulement le rôle et la contribution des femmes dans la société, mais transmettent également les bonnes valeurs communautaires aux membres de l'ASEAN ainsi qu'aux amis internationaux, rapprochant ainsi les gens, a-t-elle dit.

Elle a affirmé être toujours prête à soutenir le Groupe dans les prochaines étapes visant à renforcer les relations, la solidarité et l'amitié au sein de l'ASEAN et au-delà.

Au nom des femmes ambassadrices et des épouses des ambassadeurs des pays de l'ASEAN à la rencontre, l'ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a remercié l’AWCH et le ministère vietnamien des AE pour leur coordination dans l'organisation de la rencontre.

Elle a souligné que le Vietnam jouait un rôle important dans la promotion de l'autonomisation des femmes. Les femmes vietnamiennes ont contribué à bâtir le pays et à développer son économie et sa société tout au long de l’histoire.

Selon l'ambassadrice, l’AWCH a démontré les contributions des femmes de l'ASEAN à la communauté diplomatique et est devenu un pont d'amitié et de coopération entre les femmes vietnamiennes et les partenaires de l'ASEAN, ainsi qu'entre l'ASEAN et les autres pays de l'ASEAN.

Lors de la rencontre, Ngô Phuong Ly et les membres de l’AWCH ont dégusté des plats, vu des spectacles d'ao dài - des costumes traditionnels symbolisant la beauté des femmes vietnamiennes….

VNA/CVN